В Липецкой области пройдёт фестиваль «Театральные встречи в провинции»

На фестивале покажут отрывки постановок самодеятельных театров.

30 марта в деревне Хмелинец Елецкого района состоится фестиваль самодеятельных коллективов «Театральные встречи в провинции», посвящённый 90-летию со дня образования Елецкого района.



Как сообщают организаторы, гостей ждет знакомство с самодеятельными театральными коллективами района, которые представят на суд зрителям и компетентному профессиональному жюри отрывки постановок произведений классиков мировой литературы, а также современных авторов с элементами вокала, хореографии, пантомимы, клоунад.