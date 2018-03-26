Культура
сегодня, 09:08
В Липецкой области пройдёт фестиваль «Театральные встречи в провинции»
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На фестивале покажут отрывки постановок самодеятельных театров.
30 марта в деревне Хмелинец Елецкого района состоится фестиваль самодеятельных коллективов «Театральные встречи в провинции», посвящённый 90-летию со дня образования Елецкого района.
Как сообщают организаторы, гостей ждет знакомство с самодеятельными театральными коллективами района, которые представят на суд зрителям и компетентному профессиональному жюри отрывки постановок произведений классиков мировой литературы, а также современных авторов с элементами вокала, хореографии, пантомимы, клоунад.
Как сообщают организаторы, гостей ждет знакомство с самодеятельными театральными коллективами района, которые представят на суд зрителям и компетентному профессиональному жюри отрывки постановок произведений классиков мировой литературы, а также современных авторов с элементами вокала, хореографии, пантомимы, клоунад.
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