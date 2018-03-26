Культура

сегодня, 09:08

В Липецкой области пройдёт фестиваль «Театральные встречи в провинции»

221
#фестиваль #театр

На фестивале покажут отрывки постановок самодеятельных театров.

30 марта в деревне Хмелинец Елецкого района состоится фестиваль самодеятельных коллективов «Театральные встречи в провинции», посвящённый 90-летию со дня образования Елецкого района.

Как сообщают организаторы, гостей ждет знакомство с самодеятельными театральными коллективами района, которые представят на суд зрителям и компетентному профессиональному жюри отрывки постановок произведений классиков мировой литературы, а также современных авторов с элементами вокала, хореографии, пантомимы, клоунад.
221
#фестиваль #театр

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Библиосумерки» опустились на Добринку
#библиотека
«Библиосумерки» опустились на Добринку

17 минут назад

Культура
В Липецке обсуждали книжки ужасов
#библиотека #ужастики
В Липецке обсуждали книжки ужасов

сегодня, 09:31

Культура
Православные Чтения состоятся в конце апреля
#чтения #религия
Православные Чтения состоятся в конце апреля

сегодня, 09:27

Общество
В Липецкой области прошел Крестный ход
#крестный ход
48
В Липецкой области прошел Крестный ход

24.03.2018 20:34

Культура
Через Елец проследовал «Поезд памяти»
#поезд #акция
15
Через Елец проследовал «Поезд памяти»

24.03.2018 19:32

Культура
В Липецк пришла рок-весна
#фестиваль
10
В Липецк пришла рок-весна

24.03.2018 19:26

Культура