Общество

сегодня, 09:01

Ремонт Петровского моста не сказался на ценах такси

5 818
#такси #мост #цена
Ремонт Петровского моста не сказался на ценах такси

Стоимость поездки практически не изменилась.

Вопреки ожиданиям, перекрытие Петровского моста на ремонт не создало глобальных пробок, в также не повлияло на стоимость такси.

GOROD48 проанализировал предложения служб онлайн-заказа такси в час-пик вечера пятницы и утра понедельника. Стоимость проезда моста, от Дворца правосудия до «Лагуны», в большинстве случаев осталась прежней. Так, первая служба такси в пятницу предлагала проехать участок за 56 рублей, а сегодня утром - за 59. У второй стоимость такси выросла с 70 до 100 рублей, а третья служба попросит за поездку прежние 80 рублей.
5 818
#такси #мост #цена

Комментарии (5)

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21 минуту назад
сегодня по незнанию многие таксисты туда сунулись... час в пробке. завтра будет 400 - 500 руб
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Житель

45 минут назад
А кто их брать будит по таким ценам?
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ждём-с,

49 минут назад
Юрий,
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Юрий

сегодня, 09:25
Земляки !! Потерпите скоро метро откроется
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Сен

сегодня, 09:05
Еще рано об этом писать.....только все начинается, а уже выводы
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