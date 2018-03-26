Ремонт Петровского моста не сказался на ценах такси

Стоимость поездки практически не изменилась.

Вопреки ожиданиям, перекрытие Петровского моста на ремонт не создало глобальных пробок, в также не повлияло на стоимость такси.



GOROD48 проанализировал предложения служб онлайн-заказа такси в час-пик вечера пятницы и утра понедельника. Стоимость проезда моста, от Дворца правосудия до «Лагуны», в большинстве случаев осталась прежней. Так, первая служба такси в пятницу предлагала проехать участок за 56 рублей, а сегодня утром - за 59. У второй стоимость такси выросла с 70 до 100 рублей, а третья служба попросит за поездку прежние 80 рублей.