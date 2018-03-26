Новое архивохранилище вместило более 60 тонн документов

Архивохранилище откроют 28 марта.

28 марта в Липецке на улице Пришвина, 5 состоится открытие архивохранилища № 2 Государственного архива Липецкой области.



В рамках 100-летия государственной архивной службы за счет средств областного бюджета было приобретено новое архивохранилище общей площадью более 1000 квадратных метров.



Вход в помещение оснащен пандусом, обеспечены условия для посещения маломобильных граждан. Здание оборудовано системой газового пожаротушения, сигнализацией и вентиляцией, грузовым лифтом и специализированными передвижными архивными стеллажами.



Внутри и снаружи здания были произведены косметические работы. Новые рабочие места уже оборудованы новой необходимой техникой и мебелью.



На сегодняшний день в новое архивохранилище перевезено 80 тысяч единиц хранения, что составляет более 60 тонн.



Приобретение дополнительных площадей позволило разгрузить основное здание Государственного архива, работающего с 1977 года (по адресу ул. Папина, 2Б).



В настоящее время в Государственном архиве находятся около 2,5 тысяч архивных фондов (более 500 000 единиц хранения), хранящие документальные свидетельства истории региона, начиная с 17 века. Сотни архивных фондов поступили из архивов Воронежа, Курска, Тамбова, Орла, Рязани, Москвы. Работники архива курируют 186 организаций, которые сдают в госархив документы постоянного срока хранения.