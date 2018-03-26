Общество

сегодня, 08:58

Новое архивохранилище вместило более 60 тонн документов

3 429
#архив

Архивохранилище откроют 28 марта.

28 марта в Липецке на улице Пришвина, 5 состоится открытие архивохранилища № 2 Государственного архива Липецкой области.

В рамках 100-летия государственной архивной службы за счет средств областного бюджета было приобретено новое архивохранилище общей площадью более 1000 квадратных метров.

Вход в помещение оснащен пандусом, обеспечены условия для посещения маломобильных граждан. Здание оборудовано системой газового пожаротушения, сигнализацией и вентиляцией, грузовым лифтом и специализированными передвижными архивными стеллажами.

Внутри и снаружи здания были произведены косметические работы. Новые рабочие места уже оборудованы новой необходимой техникой и мебелью.

На сегодняшний день в новое архивохранилище перевезено 80 тысяч единиц хранения, что составляет более 60 тонн.

Приобретение дополнительных площадей позволило разгрузить основное здание Государственного архива, работающего с 1977 года (по адресу ул. Папина, 2Б).

В настоящее время в Государственном архиве находятся около 2,5 тысяч архивных фондов (более 500 000 единиц хранения), хранящие документальные свидетельства истории региона, начиная с 17 века. Сотни архивных фондов поступили из архивов Воронежа, Курска, Тамбова, Орла, Рязани, Москвы. Работники архива курируют 186 организаций, которые сдают в госархив документы постоянного срока хранения.
3 429
#архив

Комментарии (3)

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Гаишник

56 минут назад
Надо было в здание ГИБДД архив перенести, всё равно их разгонят после ЧМ-2018.
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Ник

59 минут назад
Открытие архива- какое счастье привалило жителям города Липецка. Как же мы жили без нового архива- не жили, а существовали. Теперь заживём .........
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Житель

сегодня, 09:20
А если отсканировать и в электронном виде?
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