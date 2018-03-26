Общество
59 минут назад
Липецк медленно, но едет
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Вопреки ожиданиям, город не встал в пробке на Петровском мосту.
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- В настоящее время дорога от площади Металлургов до площади Революции в часы-пик составляет для автомобилистов 10 минут. С учётом перекрытия старого Петровского моста это время увеличится по пессимистическим подсчетам до 45 минут, - сказал на прошлой неделе на оперативном совещании у главы Липецка по вопросам организации дорожного движения на время ремонта Петровского моста председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.
Утром 26 марта GOROD48 решил проверить, сбудутся ли самые мрачные прогнозы относительно транспортного коллапса, который обещали Липецку в связи с закрытием на ремонт первой очереди Петровского моста. С этой целью наш корреспондент выехал из дома в 6.15.
В 6.20 редакционный автомобиль был уже на кольце у памятника Танкистам. Никаких обещанных заторов там не было (на всякий случай там дежурил патруль ДПС). На кольцевой развязке у памятника трактористам наш автомобиль был в 6.28. А на площади Революции - в 6.40. На всем протяжении пути дорога была свободной.
Однако уже на въезде на открытый для движения новый Петровский мост, который сейчас перегорожен надвое сигнальными столбиками, ситуация была несколько иной: транспортный поток, двигающийся на левый берег с правого, был куда гуще. И мы решили встать в хвост движению липчан на площади Революции и еще раз добраться до площади Мира. И тут же попали в затор. Но, к счастью, не в пробку: транспорт хоть и медленно, но двигался.
Из окна автомобиля были видны два потока, которые потихоньку вливались в основной: один - с улицы Первомайской, второй - с улицы Октябрьской. В итоге через «бутылочное горлышко», которым стал заезд на Петровский мост, «капало» по одному автомобилю в пять-шесть секунд. Но, вопреки пессимистическим ожиданиям, автомобиль GOROD48, встроившийся в медленно ползущую змею на площади Революции в 6.45, на другом конце моста, на площади Мира, был уже в 6.55.
Липчане, попавшие в затор, были недовольны появившейся преградой на пути к работе. Не знали, что делать, и водители автобусов, мол, они едут по расписанию, и что теперь? Нагонять?
- Поток может двигаться быстрее. Установленный знак разрешает автомобилистам двигаться со скоростью 30 км/ч, а они как будто крадутся, - комментирует ситуацию подполковник Геннадий Текутьев, начальник УГИБДД УМВД РФ по Липецку.
Чтобы липчане не прожили девять месяцев в условиях перманентного ЧП, в мэрии решили, что лучше пострадать некоторым, чем всем. Поэтому персоналу НЛМК и заводов ОЭЗ «Липецк» изменили графики работы: кто-то приступит к делам в 7.00, а кто-то - в 10.00 (для детей работников продлят до 20.00 работу муниципальных детсадов - в них организуют т.наз. смешанные группы, в которой ребятишки будут ждать своих родителей, поздно возвращающихся с работы). Чтобы максимально облегчить перемещение липчан между берегами, мэрия попросила липчан по возможности пользоваться другими мостами города: сокольским, Октябрьским и Троицким. Чиновники обратились к работникам предприятий Левобережья отказаться от использования личного автотранспорта. В мэрии изменили маршруты муниципального и коммерческого пассажирского транспорта, увеличили количество трамваев на прежних маршрутах и ввели новые. На подъездах к Петровскому и Октябрьскому мостам и прилегающих к ним магистралях установлены 16 камер видеонаблюдения. В режиме реального времени ( camera.lipetsk.ru/traffic) можно видеть текущую транспортную ситуацию.
За пропускной способностью второй очереди Петровского моста сегодня утром внимательно наблюдал глава Липецка Сергей Иванов, первый вице-мэр Дмитрий Аверов и председатель департамента городского хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин. Судя по их реакции на происходящее, они были довольны тем, что видели.
- Сегодня - первый рабочий день недели после закрытия на реконструкцию Петровского моста. Очевидно, что жители Липецка еще приспосабливаются к новым реалиям. Я заметил, что, несмотря на наши просьбы, достаточно много горожан добираются на работу на личном автотранспорте, а автобусы идут полупустыми (действительно, в некоторых автобусах в 7.20-7.30 были пустые сидячие места. - Прим. GOROD48). Хорошо бы также добираться на левый берег с правого не через это место, а через пустой, судя по уличным камерам, Октябрьский мост, через Троицкий и сокольский мосты, - сказал Сергей Иванов.
Утром 26 марта GOROD48 решил проверить, сбудутся ли самые мрачные прогнозы относительно транспортного коллапса, который обещали Липецку в связи с закрытием на ремонт первой очереди Петровского моста. С этой целью наш корреспондент выехал из дома в 6.15.
В 6.20 редакционный автомобиль был уже на кольце у памятника Танкистам. Никаких обещанных заторов там не было (на всякий случай там дежурил патруль ДПС). На кольцевой развязке у памятника трактористам наш автомобиль был в 6.28. А на площади Революции - в 6.40. На всем протяжении пути дорога была свободной.
Однако уже на въезде на открытый для движения новый Петровский мост, который сейчас перегорожен надвое сигнальными столбиками, ситуация была несколько иной: транспортный поток, двигающийся на левый берег с правого, был куда гуще. И мы решили встать в хвост движению липчан на площади Революции и еще раз добраться до площади Мира. И тут же попали в затор. Но, к счастью, не в пробку: транспорт хоть и медленно, но двигался.
Из окна автомобиля были видны два потока, которые потихоньку вливались в основной: один - с улицы Первомайской, второй - с улицы Октябрьской. В итоге через «бутылочное горлышко», которым стал заезд на Петровский мост, «капало» по одному автомобилю в пять-шесть секунд. Но, вопреки пессимистическим ожиданиям, автомобиль GOROD48, встроившийся в медленно ползущую змею на площади Революции в 6.45, на другом конце моста, на площади Мира, был уже в 6.55.
Липчане, попавшие в затор, были недовольны появившейся преградой на пути к работе. Не знали, что делать, и водители автобусов, мол, они едут по расписанию, и что теперь? Нагонять?
- Поток может двигаться быстрее. Установленный знак разрешает автомобилистам двигаться со скоростью 30 км/ч, а они как будто крадутся, - комментирует ситуацию подполковник Геннадий Текутьев, начальник УГИБДД УМВД РФ по Липецку.
Чтобы липчане не прожили девять месяцев в условиях перманентного ЧП, в мэрии решили, что лучше пострадать некоторым, чем всем. Поэтому персоналу НЛМК и заводов ОЭЗ «Липецк» изменили графики работы: кто-то приступит к делам в 7.00, а кто-то - в 10.00 (для детей работников продлят до 20.00 работу муниципальных детсадов - в них организуют т.наз. смешанные группы, в которой ребятишки будут ждать своих родителей, поздно возвращающихся с работы). Чтобы максимально облегчить перемещение липчан между берегами, мэрия попросила липчан по возможности пользоваться другими мостами города: сокольским, Октябрьским и Троицким. Чиновники обратились к работникам предприятий Левобережья отказаться от использования личного автотранспорта. В мэрии изменили маршруты муниципального и коммерческого пассажирского транспорта, увеличили количество трамваев на прежних маршрутах и ввели новые. На подъездах к Петровскому и Октябрьскому мостам и прилегающих к ним магистралях установлены 16 камер видеонаблюдения. В режиме реального времени ( camera.lipetsk.ru/traffic) можно видеть текущую транспортную ситуацию.
За пропускной способностью второй очереди Петровского моста сегодня утром внимательно наблюдал глава Липецка Сергей Иванов, первый вице-мэр Дмитрий Аверов и председатель департамента городского хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин. Судя по их реакции на происходящее, они были довольны тем, что видели.
- Сегодня - первый рабочий день недели после закрытия на реконструкцию Петровского моста. Очевидно, что жители Липецка еще приспосабливаются к новым реалиям. Я заметил, что, несмотря на наши просьбы, достаточно много горожан добираются на работу на личном автотранспорте, а автобусы идут полупустыми (действительно, в некоторых автобусах в 7.20-7.30 были пустые сидячие места. - Прим. GOROD48). Хорошо бы также добираться на левый берег с правого не через это место, а через пустой, судя по уличным камерам, Октябрьский мост, через Троицкий и сокольский мосты, - сказал Сергей Иванов.
42 2518
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Ворчун
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