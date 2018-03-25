Липецкие росгвардейцы нашли украденный автомобиль и задержали угонщинка

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Липецкой области получили ориентировку по угону автомобиля ВАЗ 2105 темно-синего цвета.

На месте происшествия владелец транспортного средства пояснил, что неизвестные в ночное время похитили его автомобиль и скрылись.



Прапорщик Евгений Шерстюк и старший сержант Александр Камалиев незамедлительно приступили к поискам, в ходе которых обнаружили разыскиваемое транспортное средство в лесном массиве.



Для дальнейшего разбирательства прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и по отпечаткам пальцев установили личность злоумышленника.



Вместе с сотрудником полиции росгвардейцы направились к месту проживания подозреваемого и задержали его.



По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Фото: rosgvard.ru