Происшествия

58 минут назад

Липецкие росгвардейцы нашли украденный автомобиль и задержали угонщинка

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#росгвардия #угон
Липецкие росгвардейцы нашли украденный автомобиль и задержали угонщинка

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Липецкой области получили ориентировку по угону автомобиля ВАЗ 2105 темно-синего цвета. 

На месте происшествия владелец транспортного средства пояснил, что неизвестные в ночное время похитили его автомобиль и скрылись. 

Прапорщик Евгений Шерстюк и старший сержант Александр Камалиев незамедлительно приступили к поискам, в ходе которых обнаружили разыскиваемое транспортное средство в лесном массиве. 

Для дальнейшего разбирательства прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и по отпечаткам пальцев установили личность злоумышленника. 

Вместе с сотрудником полиции росгвардейцы направились к месту проживания подозреваемого и задержали его. 

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Фото: rosgvard.ru

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#росгвардия #угон

Комментарии (7)

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Ксения

3 минуты назад
Молодцы !
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1

4 минуты назад
зачем он ему автомат на член направил ?
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Эдуард

5 минут назад
автомат у него зачетный , потертый и отстрелянный , как у меня в армии был в 81г. когда я Советский Сюз защищал от врагов народа.
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мерзко такое читать

5 минут назад
Чистая случайность или везение! Полицаи пиартся так как косяков полно у горе падонкоф, таже быдла , только властью прикрывается
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палец с крючка сними боец

5 минут назад
а то другана своего подстрелишь! это ж первый закон обращения с оружием!
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тебе нравятся мужики?

27 минут назад
влад,
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влад

35 минут назад
красавцы
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