В ДТП у Кривца погибли два человека

Ребенок чудом остался в живых

Сегодня в Липецке у села Кривец Добровского района произошло ДТП с Участием «Шевроле Лачети» и «Нива Шевроле».

Авария произошла сегодня около 11.00 на дороге «Доброе – Мичуринск». После столкновения «Chevrolet Lacetti» опрокинулся в кювет.

Как стало известно GOROD48, в столкновении погиб водитель и пассажирка «Lacetti». Втарая пассажирка – 14-летний ребенок, чудом осталась жива и была госпитализирована в ГУЗ «Добровская РБ».