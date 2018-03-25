Происшествия

45 минут назад

В ДТП у Кривца погибли два человека

5 941
#ДТП #Кривец
В ДТП у Кривца погибли два человека

Ребенок чудом остался в живых

Сегодня в Липецке у села Кривец Добровского района произошло ДТП с Участием «Шевроле Лачети» и «Нива Шевроле».

Авария произошла сегодня около 11.00 на дороге «Доброе – Мичуринск». После столкновения «Chevrolet Lacetti» опрокинулся в кювет.

Как стало известно GOROD48, в столкновении погиб водитель и пассажирка «Lacetti». Втарая пассажирка – 14-летний ребенок, чудом осталась жива и была госпитализирована в ГУЗ «Добровская РБ».

5 941
#ДТП #Кривец

Комментарии (5)

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горре

4 секунды назад
Вам только туалеты бесплатные обсуждать,дебилы недоделанные.
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ГОРОЖАНИН

4 минуты назад
Как стало известно GOROD48, в столкновении погиб водитель и пассажирка «Lacetti». Втарая пассажирка – 14-летний ребенок, чудом осталась жива.ИДИОТЫ КТО ПИШЕТ КОМЕНТ,ТАК В ЛАЧЕТИ БЫЛИ ТРОЕ ИЛИ ДВОЕ,ВТОРАЯ ПОГИБЛА,ВТОРАЯ ЧУДОМ ЖИВА?НЕУЧИ.СОБЛЮДАЙТЕ ПДД НА ДОРОГЕ.
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Петя.

27 минут назад
втАрая?? Опять чучмеки-журналисты отжигают.
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Кто водители

30 минут назад
Лачетти и нивы?
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не в первый раз

35 минут назад
там нехорошее место
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