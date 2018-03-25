На звоннице Свято-Димитриевского Иларионовского женского монастыря установлены куранты

Куранты установили в честь победы Путина на выборах

Как сообщает сайт "Новости Лебедяни" , четыре круглых белых циферблата с латинскими цифрами и ажурными стрелками, ориентированные по сторонам света, точно показывают московское время. Куранты отлично вписались в архитектуру колокольни и стали украшением всей обители.

Часы стоимостью 800 тысяч рублей были изготовлены по спецзаказу столичными мастерами. Эти же специалисты будут по договору обслуживать их в процессе эксплуатации. Троекуровские куранты имеют электрический механизм и каждые полчаса выдают наполненную обертонами «кремлёвскую» мелодию, ласкающую слух селян, благодарных прихожан и гостей обители.

Как сообщил сайту местный предприниматель Николай Еремеев, оплативший часы на колокольне, куранты были установлены в честь победы Путина на выборах.

