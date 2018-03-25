сегодня, 15:33
На звоннице Свято-Димитриевского Иларионовского женского монастыря установлены куранты
Куранты установили в честь победы Путина на выборах
Часы стоимостью 800 тысяч рублей были изготовлены по спецзаказу столичными мастерами. Эти же специалисты будут по договору обслуживать их в процессе эксплуатации. Троекуровские куранты имеют электрический механизм и каждые полчаса выдают наполненную обертонами «кремлёвскую» мелодию, ласкающую слух селян, благодарных прихожан и гостей обители.
Как сообщил сайту местный предприниматель Николай Еремеев, оплативший часы на колокольне, куранты были установлены в честь победы Путина на выборах.
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