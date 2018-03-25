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сегодня, 15:33

На звоннице Свято-Димитриевского Иларионовского женского монастыря установлены куранты

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#куранты #Лебедянь
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На звоннице Свято-Димитриевского Иларионовского женского монастыря установлены куранты

Куранты установили в честь победы Путина на выборах

Как сообщает сайт "Новости Лебедяни", четыре круглых белых циферблата с латинскими цифрами и ажурными стрелками, ориентированные по сторонам света, точно показывают московское время. Куранты отлично вписались в архитектуру колокольни и стали украшением всей обители.

Часы стоимостью 800 тысяч рублей были изготовлены по спецзаказу столичными мастерами. Эти же специалисты будут по договору обслуживать их в процессе эксплуатации. Троекуровские куранты имеют электрический механизм и каждые полчаса выдают наполненную обертонами «кремлёвскую» мелодию, ласкающую слух селян, благодарных прихожан и гостей обители.

Как сообщил сайту местный предприниматель Николай Еремеев, оплативший часы на колокольне, куранты были установлены в честь победы Путина на выборах. 

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6 460
#куранты #Лебедянь
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Комментарии (6)

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РУСБОР

14 минут назад
Приехали....И не где нибудь, а в МОНАСТЫРЕ рпц мп. В честь победы предтечи антихриста......
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Скрепа

37 минут назад
Мы все крепчаем, и маразм тоже..)))
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у Бога времени нет

56 минут назад
у вечности времени нет и Богу глубоко плевать на Путина,потому что Господь политикой не занимается.
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Студент

сегодня, 16:26
Красиво! День пошли на благое дело!
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Горожанин

сегодня, 16:08
Нормально так лизнул "предприниматель Еремеев".
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электорат

сегодня, 15:57
Вот ты какой,наш Владимир Владимирович!
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