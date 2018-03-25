Происшествия
сегодня, 14:10
В Липецкой области автомобиль улетел в кювет после столкновения
В аварии есть пострадавшие
В 11:28 в дежурную службу ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге «Доброе – Мичуринск» близ села Кривец Добровского района. Произошло столкновение автомобилей «Chevrolet Lacetti» и «Chevrolet Niva», с последующим опрокидыванием легкового автомобиля «Chevrolet Lacetti» в кювет.
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Добровская РБ».
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Добровская РБ».
Андрей
ZZZ