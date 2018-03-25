Происшествия

сегодня, 14:10

В Липецкой области автомобиль улетел в кювет после столкновения

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#дтп
В Липецкой области автомобиль улетел в кювет после столкновения

В аварии есть пострадавшие

В 11:28  в дежурную службу ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на автодороге «Доброе – Мичуринск» близ села Кривец Добровского района. Произошло столкновение автомобилей «Chevrolet Lacetti» и «Chevrolet Niva», с последующим опрокидыванием легкового автомобиля «Chevrolet Lacetti» в кювет.

В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Добровская РБ».
2 1033
#дтп

Комментарии (2)

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Андрей

13 минут назад
ZZZ, очень смешно. У меня в этой аварии отец погиб. Дочка в паюеанимации, а мать с братом в больнице
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ZZZ

сегодня, 14:43
Как всегда: один низко летел, второй дорогу не уступил???
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