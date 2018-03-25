«Застывшее время: останки крупных животных в заброшенном доме поселка Красный Октябрь

Ещё одно вымирающее село с советским названием в Липецком районе удивило нас необычной находкой.

Во время исследования заброшенного посёлка Красный Октябрь в одном из разрушенных домов мы обнаружили черепа животных. Это были останки домашнего скота - черепа коров и лошадей. Странная находка так и осталась необъяснимой, поскольку местные жители ничего об этом не знают.



Как рассказали нам обитатели посёлка, в основном здесь живут дачники. Когда-то в советское время, после основания Красного Октября в 1923 году, в селении проживали 70 человек. Теперь осталось всего несколько жителей - буквально пересчитать по пальцам одной руки. В посёлке была школа, которую потом закрыли - дети доучивались сначала в соседней Варваринке, а затем - в Сухой Лубне. Дорога в посёлок расчищена - это единственное средство связи с окружающим миром.



Еще находки, которые хранят заброшенные дома забытого посёлка - журналы «Крестьянка» 2000-х гг., толстый литературный журнал «Сибирские огни», фрагмент магнитолы. Традиционно в таких домах оставляют иконы. Это уже второй посёлок с громким названием, основанный в советское время, который мы посетили - и который ушел вслед за советской эпохой.



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