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сегодня, 12:22

«Застывшее время: останки крупных животных в заброшенном доме поселка Красный Октябрь

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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«Застывшее время: останки крупных животных в заброшенном доме поселка Красный Октябрь

Ещё одно вымирающее село с советским названием в Липецком районе удивило нас необычной находкой. 

Во время исследования заброшенного посёлка Красный Октябрь в одном из разрушенных домов мы обнаружили черепа животных. Это были останки домашнего скота - черепа коров и лошадей. Странная находка так и осталась необъяснимой, поскольку местные жители ничего об этом не знают. 

 Как рассказали нам обитатели посёлка, в основном здесь живут дачники. Когда-то в советское время, после основания Красного Октября в 1923 году, в селении проживали 70 человек. Теперь осталось всего несколько жителей - буквально пересчитать по пальцам одной руки. В посёлке была школа, которую потом закрыли - дети доучивались сначала в соседней Варваринке, а затем - в Сухой Лубне. Дорога в посёлок расчищена - это единственное средство связи с окружающим миром. 

 Еще находки, которые хранят заброшенные дома забытого посёлка - журналы «Крестьянка» 2000-х гг., толстый литературный журнал «Сибирские огни», фрагмент магнитолы. Традиционно в таких домах оставляют иконы. Это уже второй посёлок с громким названием, основанный в советское время, который мы посетили - и который ушел вслед за советской эпохой.

 Координаты для смартфона/навигатора: 52°48'49.1"N 39°22'41.2"E

2 698
#маршрут выходного дня #застывшее время
5

Комментарии (2)

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Дяяя

9 минут назад
Заброшенные сёла, деревни, города, школы, больницы, заводы, люди......
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Патриот России

40 минут назад
Там уже черножопые земли пораскупали.пи..ры.а если среди жертв скотины нет останков свинины.то и стоит полагать что там жили черножопые которые воровали скотину и жрали её там.коран свинину запрещает им жрать
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