Тревога: Семен пропал! (ФОТО)

GOROD48 продолжает рубрику, в которой мы публикуем забавные и нелепые фотографии.

Наши журналисты и читатели сняли очередную подборку фото, достойных нашей рубрики.





Водителей предупреждают, что переходить через улицу Механизаторов могут люди с нарушением зрения, ведь совсем рядом находится интернат для слепых и слабовидящих. При этом столб со знаком поставили прямо посередине тротуара – наверное, чтобы проверить наличие «пятого органа чувств» у слепых – если не свернет на «зебру», а пойдет прямо может налететь прямо на столб. Вот такие «удобства» и «комфортная среда». Прислал липчанин Сергей Сметанин.





Объявление в 28-м микрорайоне. Сбежавший кот, видимо, из благородных – у него есть ошейник на застежках. Но если вы его встретите, то попытайтесь уточнить имя, чтобы отпали последние сомнения. Вы ведь много видели котов, которые, словно собаки, сразу откликаются, стоит позвать их по имени?





Желтый ПАРАвозик. Наверное, просто берет пассажиров по парам, как Ноев ковчег. Сфотографировал постоянный автор нашей рубрики Александр Ионов.





Обычно мы публикуем фотографии, сделанные в Липецкой области. Но здесь допустимо и исключение, тем более что снимок в парке Горького в Москве сделал житель Липецка. Мы иногда забавляемся, если у нас висит забавная надпись или у вывески отвалилась буква-другая. Но и в главном парке нашей страны, видимо, от такого никто не застрахован.

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем.