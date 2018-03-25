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Порошенко заявил о «разоблачении» Савченко и Саакашвили‍

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#Порошенко #Савченко #Саакашвили #разоблачение #Украина
Порошенко заявил о «разоблачении» Савченко и Саакашвили‍

Президент Украины Петр Порошенко считает, что "разоблачение" бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Героя Украины Надежды Савченко достойно страниц в учебниках для спецслужб.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ответил на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что «разоблачение» его и депутата Верховной рады Надежды Савченко достойно упоминания в учебниках для спецслужб, - пишут "Известия".

«Если они меня разоблачили, доведите свое «разоблачение» до конца. Пустите меня на Украину и докажите свои подозрения в суде!» — написал Саакашвили в Facebook.

Он также отметил, что в следующем году будет «свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко». Саакашвили добавил, что он уже сейчас находится «в учебниках истории», а действующему украинскому лидеру «светит только криминальная и судебная хроники».

Оппозиционный политик был депортирован за нарушение миграционного законодательства Украины ранее, в феврале. В своем выдворении Саакашвили обвинил непосредственно украинского лидера Петра Порошенко.

В конце декабря сообщалось, что экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные бывшим губернатором Одесской области акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине.
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#Порошенко #Савченко #Саакашвили #разоблачение #Украина

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