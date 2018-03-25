В мире

сегодня, 10:38

Погибший при теракте французский полицейский обвенчался перед смертью‍

200
#Франция #теракт
Погибший при теракте французский полицейский обвенчался перед смертью‍

Обменявший себя на женщину-заложницу в теракте на юге Франции подполковник жандармерии Арно Бельтрам обвенчался в больнице за несколько часов до смерти.

Подполковник французской полиции Арно Бельтрам, который обменял себя на заложницу при теракте в супермаркете на юге Франции, обвенчался в реанимации за несколько часов до смерти. Изначально со своей невестой Бельтрам планировал пожениться в июне, - передает РИА-Новости.

По данным издания, священник провел таинство елеосвящения (соборования) и венчания прямо в реанимации в ночь с пятницы на субботу. Церемония, которую супруги планировали провести в июне, заняла около часа.

В пятницу 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим убил водителя машины, напал на безоружных спецназовцев, после чего захватил заложников в супермаркете в департаменте Од. Прибывший на место Бельтрам попросил обменять себя на заложницу. В ходе штурма жандарм получил серьезные ранения и в субботу утром скончался в больнице. Французские СМИ отмечают, что действия подполковника позволили спасти жизни нескольких людей. В результате нападения погибли четыре человека, еще 15 получили ранения.

Президент Франции Франсуа Макрон поручил провести торжественные мероприятия в память о подполковнике Бельтраме.

200
#Франция #теракт

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Феттель выиграл стартовый этап сезона «Формулы-1» Гран-при Австралии
#Формула-1 #гонка
Феттель выиграл стартовый этап сезона «Формулы-1» Гран-при Австралии

сегодня, 10:55

В мире
Порошенко заявил о «разоблачении» Савченко и Саакашвили‍
#Порошенко #Савченко #Саакашвили
Порошенко заявил о «разоблачении» Савченко и Саакашвили‍

сегодня, 10:46

В мире
Украина рассказала о причинах сдачи флота в Крыму
#Украина #Крым #флот
Украина рассказала о причинах сдачи флота в Крыму

сегодня, 10:28

В мире
Экс-посол Британии предсказал недолгую враждебность между Европой и Россией
#Британия #Россия #Европа
Экс-посол Британии предсказал недолгую враждебность между Европой и Россией

сегодня, 10:21

В мире
Тренер Загитовой объяснил неудачу спортсменки на чемпионате мира‍
#Загитова #тренер #ЧМ по фигурном катанию
Тренер Загитовой объяснил неудачу спортсменки на чемпионате мира‍

вчера, 11:00

В мире
20 европейских стран собираются выслать российских дипломатов
#Россия #дело Скрипаля #Британия
1
20 европейских стран собираются выслать российских дипломатов

вчера, 10:29

В мире