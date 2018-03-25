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Украина рассказала о причинах сдачи флота в Крыму

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#Украина #Крым #флот #Россия
Украина рассказала о причинах сдачи флота в Крыму

Украинский флот во время присоединения Крыма к России «отдал себя в жертву», чтобы дать Киеву возможность мобилизовать армию. Об этом помощник командующего ВМС Украины, капитан первого ранга Марина Каналюк заявила в интервью телеканалу «112 Украина».

Помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк заявила, что украинский флот "принес себя" в жертву во время присоединения Крыма к России, чтобы дать Киеву время привести в готовность армию. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Каналюк подчеркнула, что на тот момент (конец февраля 2014 года) военно-морские силы страны остались без руководства: в стране не было командующего ВМС, начальника Генштаба, министра обороны и верховного главнокомандующего ВСУ (президента). При этом в Крыму сотрудники СБУ и МВД перешли на сторону России и не противостояли действиям гражданских лиц, казаков и представителей самообороны.

«Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ [вооруженных сил Украины] в такой ситуации», — пояснила она. «Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто», — добавила Каналюк.

«Государство придумало в последствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть», — подчеркнула помощник главнокомандующего.

После присоединения Крыма к России на полуострове остались украинские корабли. Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов сообщил РБК, что их примерно 17, в том числе подводная лодка «Запорожье». Россия предложила вернуть их украинской стороне, однако президент страны Петр Порошенко заявил, что Украина не примет корабли без возвращения самого полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина не признает результат голосования и считает полуостров оккупированным.
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#Украина #Крым #флот #Россия

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