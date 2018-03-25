«ЛГТУ-Липецк» выиграл «подвальное дерби»

Вратарь команды Андрей Иванов и последний рубеж оборонил и организовал решающую атаку.

Матчи бывают разные: в одних спор идет за первое место, но до таких липецкому мини-футболу бесконечно далеко. А случаются игры, по итогам которых проигравший опускается на самое дно.Именно такая игра прошла в спортивном зале технического университета: встречались два аутсайдера высшей лиги «ЛГТУ-Липецк» и дублирующий состав «Газпрома-Югры» из Югорска (ХМАО).

«Матч за предпоследнее место» в присутсивии нескольких десятков зрителей (это не описка, именно десятков – вот посещаемость то!) выиграли липчане – 5:2, хотя нет никакой гарантии, что по итогам всего сезона «Газпром-Югра» все же не окажется выше нашей команды. Но пока остается радоваться локальному успеху на данном этапе. Липчане вырвали победу в самой концовке, при этом главным заводилой атак выступил… вратарь нашего клуба Андрей Иванов.



Сомнительное зрелище



Игра двух самых неумелых команд высшей лиги представляла собой сомнительное зрелище, а на первый план вышли не игровые, а бойцовские качестве соперников. До перерыва родился лишь один гол. Игрок «Газпрома-Югры» сам отдал мяч Сергею Макаренко, который пробежал вперед и сделал передачу на Антона Бадикова, который и открыл счет в матче – 1:0.

В начале второго тайма липчане затолкали в ворота гостей второй мяч: упав на паркет, Александр Трубюицын все же поразил чужие ворота – 2:0.



Гости за минуту отыграли фору в два мяча



Но «ЛГТУ-Липецк» вовсе не та команда, чтобы уверенно победить, даже получив фору в два мяча. Уже через 7 секунд соперники отквитали один мяч, а еще через минуту – второй, и счет стал ничейным – 2:2. В этот момент «Газпром-Югра-Д» полностью перехватил инициативу, и казалось, что липчане проиграют и этот матч.



Иванов "и жнец, и на дуде игрец" - в общем, наше все



В составе «ЛГТУ-Липецка» нашелся человек, который и предопределил исход матча – вратарь Андрей Иванов, один из немногих оставшихся в команде сильных игроков после массового исхода из лидеров, недовольных руководством клуба.

Несколько раз 29-летний голкипер спасал свою команду, а когда и он оказался бессилен, за него сыграла «лучшая подруга» штанга. Более того, именно Иванов и организовал атаку липчан, которая в итоге и стала победной – в момент, когда игра по сути пошла «до гола». Играть оставалось менее 4-х минут, когда Иванов перехватил мяч в заполошной атаке югорцев, и … сам побежал в нападение. Стремительный выпад вратаря спутал карты гостям, Иванову удалось разогнать атаку, в завершении которой сбитый с толку игрок «Газпрома-Югры-Д» сыграл рукой в своей штрафной площади.

Вердикт – «высшая мера наказания» т.е. пенальти с 6 метров. Павел Назаров таким «подарком» воспользовался сполна, и реализовал удар. Так, отсиживаясь в течение долгого времени за «стеной Иванова» и атакуя крайне редко, «ЛГТУ-Липецк» счастливо вышел вперед 3:2.



Благосклонность Фортуны и голы в пустые ворота



У соперников оставалось мало времени, поэтому они сразу заменили вратаря на пятого полевого игрока. «Газпромовцы» не только могли, но и были обязаны сравнивать счет. Но «вратарь-гоняла» Сергей Прутьян умудрился с нескольких метров пробить над перекладиной по сути уже пустых ворот.

Вновь липчан спасал Иванов – после удара в упор лучшего бомбардира югорских дублеров Александра Виноградова он непостижимым образом умудрился перевести мяч на угловой.

В итоге «ЛГТУ-Липецк» не просто выстоял, а сумел дважды поразить пустые ворота: на предпоследней и последней минутах Сергей Макаренко (вновь «обокрал» соперника в середине поля) и Антон Бадиков поразили опустевший створ ворот «Газпрома-Югры-Д». Бадиков оформил «дубль».



Перспективы, если они есть



«ЛГТУ-Липецк» покинул «насиженное место» в самом низу турнирной таблицы и переместился на предпоследнюю строчку. Последним теперь стал «Газпром-Югра-Д».

Календарь следующих игр у липчан не прост, а скорее «убийственен»: 31 марта матч в подмосковных Люберцах против столичного «Спартака», а затем домашняя встреча с «Зарей» из Якутска. Так что не исключено, что «студенты» еще вернутся на последнюю строчку.



Судья молодец!



Впрочем, в этом матче состоялся и безусловно приятный момент – в высшей лиге чемпионата России по мини-футболу дебютировал липецкий арбитр Алексей Рязанов, уверенно проведший встречу. Выходит, что в Липецке перестали готовить хорошие команды, но еще остались сильные судьи – хоть это радует. В безжизненном (увы) теле липецкого мини-футбола все-таки бьется хоть какой-то пульс, а это вселяет небольшую, но надежду…

ЛГТУ-Липецк (Липецк) - Газпром-Югра-Д (Югорск) - 5:2 (1:0)

Голы: Бадиков, 21:07 (1:0). Трубицын, 26:46 (2:0). Лаптев, 26:53 (2:1). И.Беспалов, 27:56 (2:2). Назаров, 46:47 (3:2 с 6-м). Макаренко, 48:09 (4:2). Бадиков, 49:27 (5:2).

ЛГТУ-Липецк: А.Иванов (к) - Фарафонов, Назаров, Макаренко, Бадиков - Бондарев, Ролдугин, Трубицын, Мелконян - Жуков.

Газпром-Югра-Д: Шевченко - Тохтаров, Умирбаев, Софронов, Вербин - Виноградов, Прутьян, Лаптев, И.Беспалов - Безденежных, Ненов, Головачёв.

Предупреждения: Вербин, 10. Мелконян, 40. Тохтаров, 47. Фолы: 7-7 (5-4). Судьи А.Комаров (Москва), А.Рязанов (Липецк).

24 марта. Липецк. СК ЛГТУ. 90 зрителей.