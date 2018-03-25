На улице Целинной выгорел «Volkswagen Touareg»

Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 03:42 на улице Целинной в Липецке (поселок ЛТЗ) загорелся автомобиль «Volkswagen Touareg».



Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя тушили два отделения пожарных. Машину остоять удалось, но ее моторный отсек выгорел. Кроме того, огонь повредил лобовое стекло.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.