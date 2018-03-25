Происшествия

сегодня, 09:24

На улице Целинной выгорел «Volkswagen Touareg»

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#пожар
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На улице Целинной выгорел «Volkswagen Touareg»

 Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 03:42 на улице Целинной в Липецке (поселок ЛТЗ) загорелся автомобиль «Volkswagen Touareg».

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя тушили два отделения пожарных. Машину остоять удалось, но ее моторный отсек выгорел. Кроме того, огонь повредил лобовое стекло.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
2 1013
#пожар
1

Комментарии (2)

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100% мошенники

2 минуты назад
так как сейчас деньги не выдают по КАСКО а отправляют в ремонт ,что не выгодно для владельцев получить деньги за ямы или не особо критичные повреждения! машины теперь жгут за это предусмотрена выплата а не ремонт
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ну вот, видишь,тамбовский,у которого

сегодня, 09:35
БМВ сожгли,у нас машины почти каждую ночь горят,так что на Липу обиды не держи.Мы сами в акуе.Ментам тока пох, з/плата капает на карту и им норм,говорят это все куйня-единичные случаи
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