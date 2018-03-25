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«Кукрыниксы» горячо попрощались с липчанами

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#прощальный тур #соцсети #кукрыниксы
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«Кукрыниксы» горячо попрощались с липчанами

Обзор соцсетей.

Российская рок-группа «Кукрыниксы» посетила Липецк в рамках прощального тура. Концерт собрал полный зал ночного клуба. Встречей остались довольны и музыканты, и публика. Стороны поблагодарили друг друга за искренние эмоции. Подробнее – в обзоре соцсетей.









Смысл в текстах - вот что я люблю у Кукрыниксов. Каждая композиция - это частичка жизненного отрезка, строки задевают за самое живое, что есть внутри человека. . «Полжизни прожито - полбеды. Проблема в том что следующие полжизни вы с этим будете жить» - сказал Алексей Горшенев сегодня со сцены. . «Это не беда, что там не ждут меня, Что не сохранил с тобой себя, Что я так уйду, и, может, не пойму, Что в мечте остался, как в плену.» #кукрыниксы #кукрыниксыпрощальныйтур

Публикация от S V E T A G A S I N O V A (@svetlanagasinova)

838
#прощальный тур #соцсети #кукрыниксы
1

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