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«Кукрыниксы» горячо попрощались с липчанами
Обзор соцсетей.
Смысл в текстах - вот что я люблю у Кукрыниксов. Каждая композиция - это частичка жизненного отрезка, строки задевают за самое живое, что есть внутри человека. . «Полжизни прожито - полбеды. Проблема в том что следующие полжизни вы с этим будете жить» - сказал Алексей Горшенев сегодня со сцены. . «Это не беда, что там не ждут меня, Что не сохранил с тобой себя, Что я так уйду, и, может, не пойму, Что в мечте остался, как в плену.» #кукрыниксы #кукрыниксыпрощальныйтур
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