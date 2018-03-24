Культура

сегодня, 20:34

В Липецкой области прошел Крестный ход

11 871
#крестный ход
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В Липецкой области прошел Крестный ход

Верующие несли икону святых царственных мученников

В селе Ново – Дубовое сегодня прошел крестный ход с иконой Святых Царственных мучеников.

Как сообщает на своей страничке "ВКонтакте" руководитель липецкой общины Святых царственных мучеников Юрий Берников, в этом году исполняется 100 лет со дня ритуального убийства Царской Семьи.

"100 лет не прекращается война в России с русским народом и мы, допустившие великий грех клятвопреступления, и невозбранение цареубийства так и не совершили до сих пор всеобщее покаяние перед династией Романовых. Наша община получила благословление от старцев пройти в этом году пешком от Дивеево до Екатеринбурга крестным ходом", сообщает Юрий Берников. 
11 871
#крестный ход
1

Комментарии (11)

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100 лет

18 минут назад
И почему я должен каяться перед семьей которая прокакала Россию? Коммерческое предприятие Церковь уже в святые кого только не тащит,даже человека у которого руки по логти в крови.
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РУСБОР

38 минут назад
"100 лет не прекращается война в России с русским народом....." Странно это слышать от Берникова. В 1993 году он поддерживал расстрел народа Эльцинской бандой. В 1996 году поддерживал на выборах того же Эльцина. В 1999, 2000,2004,2012 году открыто поддерживал власть тех кто по его же собственным словам продолжает войну с русским народом.... При этом, надо заметить, что власти очень лояльно к нему относятся... И это когда ЧКа везде ищет русских фашистов с экстремистами....
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Алкан с пятнадцатого

40 минут назад
Дебилы бля©
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Ново – Дубовое

41 минуту назад
Веня, - ты дебил истинную историю почитай
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Веня

сегодня, 21:40
какие же невежественные люди на фото...идут с плакатами угнетателя русского народа и восхваляют его...когда ж вы очнетесь то уже
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Весна идет, маразм крепчает

сегодня, 21:40
"...и мы, допустившие великий грех клятвопреступления, и невозбранение цареубийства так и не совершили до сих пор всеобщее покаяние перед династией Романовых" - ЧТО???????? Берникову срочно в Плеханово!!!
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обезьяна с гранатой

сегодня, 21:22
секта, так точно
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Блаженные

сегодня, 21:17
Что с них взять...
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Однозначно

сегодня, 21:12
Секта
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Гость

сегодня, 21:12
так Николай же отрёкся сам от короны и за себя и за своего сына. юридически это уже не была царская семья. вот императора Александра Второго да, убили, когда он был императором. это можно назвать цареубийством. а Николай и сам отрёкся от своего миропомазания, и Россию профукал как бездарь последний, и семью свою по итогам этого подставил под пули и штыки... а пылкие дедушки и бабушки все никак не уймутся в своем стремлении покаяться. ну да флаг им в руки...
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