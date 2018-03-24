Культура
сегодня, 20:34
В Липецкой области прошел Крестный ход
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Верующие несли икону святых царственных мученников
В селе Ново – Дубовое сегодня прошел крестный ход с иконой Святых Царственных мучеников.
Как сообщает на своей страничке "ВКонтакте" руководитель липецкой общины Святых царственных мучеников Юрий Берников, в этом году исполняется 100 лет со дня ритуального убийства Царской Семьи.
"100 лет не прекращается война в России с русским народом и мы, допустившие великий грех клятвопреступления, и невозбранение цареубийства так и не совершили до сих пор всеобщее покаяние перед династией Романовых. Наша община получила благословление от старцев пройти в этом году пешком от Дивеево до Екатеринбурга крестным ходом", сообщает Юрий Берников.
Как сообщает на своей страничке "ВКонтакте" руководитель липецкой общины Святых царственных мучеников Юрий Берников, в этом году исполняется 100 лет со дня ритуального убийства Царской Семьи.
"100 лет не прекращается война в России с русским народом и мы, допустившие великий грех клятвопреступления, и невозбранение цареубийства так и не совершили до сих пор всеобщее покаяние перед династией Романовых. Наша община получила благословление от старцев пройти в этом году пешком от Дивеево до Екатеринбурга крестным ходом", сообщает Юрий Берников.
11 871
100 лет
РУСБОР
Алкан с пятнадцатого
Ново – Дубовое
Веня
Весна идет, маразм крепчает
обезьяна с гранатой
Блаженные
Однозначно
Гость