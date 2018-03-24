В Липецкой области прошел Крестный ход

Верующие несли икону святых царственных мученников

В селе Ново – Дубовое сегодня прошел крестный ход с иконой Святых Царственных мучеников.



Как сообщает на своей страничке "ВКонтакте" руководитель липецкой общины Святых царственных мучеников Юрий Берников, в этом году исполняется 100 лет со дня ритуального убийства Царской Семьи.



"100 лет не прекращается война в России с русским народом и мы, допустившие великий грех клятвопреступления, и невозбранение цареубийства так и не совершили до сих пор всеобщее покаяние перед династией Романовых. Наша община получила благословление от старцев пройти в этом году пешком от Дивеево до Екатеринбурга крестным ходом", сообщает Юрий Берников.