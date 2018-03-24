сегодня, 19:26
В Липецк пришла рок-весна
Сегодня в Городском Дворце Молодёжи "Октябрь" состоялся большой концерт "Молодёжная рок-весна" при поддержке липецкой Школы Рока.
Все песни были исполнены вживую учениками и преподавательский составом липецкой Школы Рока. Также на концерте выступили уже полюбившиеся публике липецкие рок-группы и молодые коллективы, которые исполнили песни собственного сочинения, сообщает сообщество Городского Дворца культуры "Октябрь" "ВКонтакте".
Фото: vk.com/gdm48
Катерина