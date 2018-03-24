Культура

сегодня, 19:26

В Липецк пришла рок-весна

1 318
#фестиваль
В Липецк пришла рок-весна

Сегодня в Городском Дворце Молодёжи "Октябрь" состоялся большой концерт "Молодёжная рок-весна" при поддержке липецкой Школы Рока.

В программе мероприятия прозвучали знаменитые хиты таких исполнителей как Сплин, Dua Lipа, Океан Эльзы, Виктор Цой и группа Кино, Трофим, Nickelback, the Cranberries, Frank Sinatra, Ария, Би-2, Алиса. 

Все песни были исполнены вживую учениками и преподавательский составом липецкой Школы Рока. Также на концерте выступили уже полюбившиеся публике липецкие рок-группы и молодые коллективы, которые исполнили песни собственного сочинения, сообщает сообщество Городского Дворца культуры "Октябрь" "ВКонтакте". 

Фото: vk.com/gdm48

1 318
#фестиваль

Комментарии (1)

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Катерина

58 минут назад
Что за цирк???
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