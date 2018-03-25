Народу уже столько обещано, а ему все мало

Итоги недели

В прошлое воскресенье событие, определившее на целых шесть лет будущее всей страны: россяине выбрали президента. В 21 час 18 марта глава области, который стоит у ее руля на два года больше, чем новый старый президент, на митинге-концерте со сцены на площади Ленина-Соборной спел главе государству осанну (см.).На следующий день глава региона отметился в Твиттере резким, но духопобъемным постом (см.). В записи он отметил сплоченность нации как главный ресурс страны и дал нелицеприятную оценку Ельцину и Горбачеву.- за Владимира Путина проголосовали 80,84% избирателей.: коммунисты, депутаты областного Совета, считают, что их кандидат Павел Грудинин попал под пресс административного ресурса, а вот член ЛДПР, парламентарий Павел Евграфов, считает, что Путину альтернативы нет.На своем брифинге председатель облизбиркома Юрий Алтухов, как обычно, заявил о том, что выборы в регионе были честными. Ну, разве что в глава администрации Елецкого района Олег Семенихин попался на горячем (на выложенной в Сеть видеозаписи видно, как чиновник желает членам своих избиркомов «победы Владимира Владимировича Путина», а не каким-то «инакомыслящим». Но Семенихина не уволили: Юрий Алтухов заявил, что- Мы рассмотрели жалобу на действия главы района Олега Семенихина. В них мы усмотрели агитацию. Мы объявили ему предупреждение. Мы усмотрели в этом человеческий фактор, связанный с его эмоциональным подъемом и патриотизмом, - сказал Юрий Алтухов.Вы заметили, кстати, что слово «патриотизм» теперь стало индульгенцией на любые грехи?Первый шаг вновь получившего мандат доверия избирателей президента настораживает: глава государства распорядился призвать на военные сборы резервистов. А в правительстве объявили о желании изымать у россиян не 13% подоходного налога, а 15%.… Параллельно с выборами президента жители Липецка выбрали и места для благоустройства. Глава Липецка Сергей Иванов на своей оперативке заявил, что. Но мэр поспешил. На самом деле,Липецку во времена «позднего» Михаила Гулевского был обещан новый мост, который бы соединил Правобережье и Левобережье в створе улицы Водопьянова с улицей Металлургов. Мост не построили. И вот теперь на ремонт закрыли один из двух существующих - старый Петровский, построенный в 1958 году.Накануне события пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» активно включились в обсуждение предложения Сергея Фролова, который вынес на голосование идею создать на время ремонта Петровского моста понтонную переправу (см.). Однако еще двумя месяцами ранее GOROD48 писал о том, что наплавной мост в городе не появится. И вот на этой неделе глава Липецка эту информацию подтвердил, сообщив, что- Этому проекту препятствует две вещи. Первая: малая пропускная способность такой переправы. Мы уже просчитали, что по такому временному мосту может проехать максимум 300 легковых автомобилей в час при потребности в две тысячи. Вторая: чтобы понтонный мост работал, к нему необходимо построить подходы, то есть полноценные дороги, а это - 70 миллионов рублей. И это при условии, что нам не нужно было бы выкупать земельные участки, по которым пройдут эти подъездные пути, у их собственников, - прокомментировал гражданскую инициативу GOROD48 Сергей Иванов.А в среду в мэрии, как говорится, сверили часы в преддверии закрытия на реконструкцию старой части Петровского моста: глава Липецка встретился со всеми причастными к ремонту моста, организации дорожного движения и пассажирских перевозок, а также представителями крупных предприятий Левобережья (см.).Чтобы липчане не прожили девять месяцев в условиях перманентного ЧП, чиновники решили, что лучше пострадать некоторым, чем всем. Поэтому персоналу НЛМК и заводов ОЭЗ «Липецк» изменили графики работы: кто-то встанет к станку в 7.00, а кто-то сядет за компьютер в 10.00. Для детей работников продлят до 20.00 работу муниципальных детсадов - в них организуют т.наз. смешанные группы, в которой ребятишки будут ждать своих родителей, поздно возвращающихся с работы.- Я сам, если что, буду с детьми нянчиться! - заверил руководителей трудовых коллективов Сергей Иванов.Чиновники подсчитали, что дорога от площади Металлургов до площади Революции в часы-пик составляет для автомобилистов 10 минут. С учетом перекрытия старого Петровского моста это время увеличится по пессимистическим подсчетам до 45 минут.Чтобы максимально облегчить перемещение липчан между берегами, мэрия попросила липчан по возможности пользоваться другими мостами города: сокольским, Октябрьским и Троицким. Чиновники обратились к работникам предприятий Левобережья отказаться от использования личного автотранспорта. В мэрии изменили маршруты муниципального и коммерческого пассажирского транспорта, увеличили количество трамваев на прежних маршрутах и ввели новые. На подъездах к Петровскому и Октябрьскому мостам и прилегающих к ним магистралях установлены 16 камер видеонаблюдения. В режиме реального времени (camera.lipetsk.ru/traffic) липчане увидят текущую транспортную ситуацию и смогут в ней сориентироваться.Но все же- пока грамматических на информационных табло. В субботу автомобилисты проблем с закрытым вечером в пятницу мостом не испытали (см.), но что будет по утрам в будни? Обещаем оперативно дать ответ на этот вопрос уже завтра утром.. Но в этом году ситуацию несколько поправят: на капремонт 27 дорог выделят миллиард рублей. Эту сумму, кстати, переторговали заново, но победителем осталось то же предприятие, что т на предыдущих, отмененных УФАС по Липецкой области, торгах - МБУ «Управление благоустройства г.Липецка» Алексея Вострикова (см.).Созданный в прошлом году по предложению Сергея Иванова департамент дорожного хозяйства и благоустройства тут же получил небывалое финансирование - 2 млрд рублей, став вторым после департамента образования «расходным» ведомством мэрии (для сравнения: в 2014 году на ремонт дорог в мэрии было потрачено 646 млн рублей, в 2015-м - 650, а в 2016-м - 850). Впрочем, несмотря на грандиозные вложения и на то, что в прошлом году капитально было отремонтировано 17 городских улиц, отсыпано шлаком и асфальтобетонной крошкой 33 тыс кв.м. дорог в частном секторе, в Липецке в неудовлетворительном состоянии находятся 5 мостов из 18 существующих, 198 километров «ливневки» из 238-ми, 786 смотровых колодцев из 2620. То есть недовложения в сферу городского хозяйства на протяжении ряда лет сделали ее крайне проблемной, что и отмечают горожане.Но мало получить финансирование. Чиновникам нужно так распорядиться деньгами, чтобы, во-первых, сделать работу, во-вторых, навариться на бюджете и, в-третьих, при этом не спалиться. Это сложно, но можно, что и подтвердили выводы проверки расходов и доходов муниципального бюджета, проведенные Счетной палатой Липецка.Так, нецелевого использования средств городского бюджета - за это попадают под суд - ревизоры не обнаружили. А вот неэффективного использования средств аудиторы насчитали аж на 500 млн рублей. Впрочем, в общем. А ведь аудиторы проверили только треть доходов и расходов городского бюджета на сумму 7,5 млрд рублей. Т.е. количество обнаруженных «косяков» у мэрии превысило сумму проверяемых средств!Но хуже дурака - дурак с инициативой. Верность этой поговорки подтвердила история подрядчика, исполняющего муниципальный контракт создания концепции развития транспорта в Липецке. Одним из вариантов оценки текущего состояния отрасли было маркетинговое исследование, в ходе которого. Однако на телефонные интервью с такими вопросами, как сообщили GOROD48 в дептрансе мэрии, подрядчику права не давали. Ну что ж, поверим, что это так, и что нам не надо будет готовить за проезд 25 рублей.. Вдвое больше, кстати, чем подпадает в потенциальную зону подтопления. Чтобы избежать негативного сценария, в мэрии принимают превентивные меры. Так, от поросли и мусора очищено русло ручья Студеный, демонтирована бетонная перемычка на реке Липовка под мостом на улице Неделина, вырублены заросли вдоль улиц Калинина, Радиаторная, Лутова, Фрунзе, Арктической, Дарвина. С улиц города вывезено более 20 тысяч кубометров снега. До конца недели будут заполнены песком тысяча мешков для использования в частном секторе, создан запас щебня в размере 300 тонн и 15 тысяч штук кирпича. На ликвидацию возможных проблем с подтоплением домов предусмотрены 3 млн рублей из резервного фонда мэрии. Чиновники заключают договоры со строительными организациями насчёт помощи тяжёлой техникой в случае большой воды.- Для противодействия паводку мы создали группировку сил в составе 299 человек и ста единиц техники, в том числе 24 плавсредств, - сообщил депутатам горсовета заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» Юрий Рыбкин.А глава Липецка на своей оперативке призвал подчиненных готовиться к большой воде.- С улиц города вывезли 20 тысяч кубометров снега. Но пусть это никого не тешит. В Липецке скопилось более миллиона кубометров снега. Поэтому то, что сделано, - капля в море, - сказал мэр.- Неправильно, если липчане пустят этот процесс на авось. Неправильно было бы потом компенсировать потери от паводка за счет муниципального бюджета, - сказал Сергей Иванов.В прошлом году, кстати, в Липецке так же тщательно готовились к паводку, как и в этом. Впрочем, морозные ночи и теплые дни в 2017-м паводок отменили - тогда уже в середине марта пожарные выезжали на возгорания сухой травы! Будут ли сейчас разворачиваться события по прошлогоднему сценарию или же погода преподнесет сюрприз в виде внезапного прихода тепла, не знает никто.На этой неделе глава региона отчитывался перед депутатами областного Совета об успехах липецкой экономики и построении бесконфликтного общества. Выступление губернатор начал ожидаемо - с итогов выборов президента РФ как «важнейшего события мирового масштаба». И снова заговорил о «сплоченности нации вокруг нашего национального лидера».- Конечно же, будет рывок. Мы должны понимать, что 2018-2024 годы будут очень интересным, мобилизирующими. Единственное условие для оптимистического настроения - гордится духом коллегиальной слаженной работы, сложившейся в Липецкой области!У нас в регионе, по словам губернатора, все не просто хорошо, а даже замечательно. Главу региона тревожит разве что недостаточное количество коров - самообеспеченность области в молоке всего 88% от потребности (см.) и пока невысокое место в общенациональных рейтингах по экологии.В плюс региону губернатор поставил «одну из лучших в мире» свободных экономических зон «Липецк» (впрочем,- распиаренный Lifan, кажется, не желает строить предприятие мощностью 60 тысяч автомобилей в год, хотя к площадке уже подведены за счет областного бюджета все необходимые инженерные коммуникации), ежегодный прирост 14 тысячами рабочих мест местного рынка труда, «сумасшедший рост» производительности труда в АПК и вовлечение в сельхозкооперацию 80% личных подсобных хозяйств. А лучше всего обстоят дела, очевидно, в медицине:- Не надо микшировать этот вопрос! Новые технологии в здравоохранении, здоровый образ жизни, уменьшение алкоголизации… Не хотелось бы скомкать эту тему. Оставим ее на потом (между тем фракция КПРФ задала губернатору вопрос о том,и получили ответ, что «это обусловлено сложившейся демографической ситуацией»).Но уйти триумфатором у Олега Королева не получилось. Его атаковали коммунисты и члены фракции ЛДПР.Так, либеральный демократ, житель Ельца Павел Евграфов обратил внимание губернатора на выводы Счетной палаты РФ о неэффективном использование бюджетных средств на строительство инфраструктуры в туристско-рекреационной зоне «Елец». На мост через трассу «Дон», который был должен соединить Елец с новым микрорайоном «Московский», было потрачено 18,2 млн рублей, но в итоге, по словам Путина, получился «мост в никуда». Кто за это ответит?- Я считаю, что вы неправы. Контролирующие органы уже бы привлекли виновных к ответственности, если бы было за что (см.). Уверен, что бюджетные средства работают как надо. В этом году вы убедитесь, что мост построен «в куда», туда, где люди живут, - сказал губернатор.Но вопрос депутат от ЛДПР был цветочками. Ягодки губернатору отсыпал член фракции КПРФ Сергей Токарев:- Особенно было интересно послушать про извергов, которые построили заводы в Липецке. Эти «изверги» давали работу, бесплатное образование, лечение, жилье. Теперь на замену прежним производительным силам пришли иностранцы. И они выводят капиталы сами знаете, куда. Но вопрос не в этом. Вы сказали, что размер среднемесячной зарплаты в области составил 28 тысяч рублей (см.). Этих средств, по-вашему, достаточно для удовлетворения разносторонних потребностей липчан? Ваше личное мнение?- Я родился в Тербунах, работал в Долгоруковском и Добринском районах, сейчас живу в Липецке. Мы все тогда были люто нищими людьми: ни пожрать, ни одеться. В Тербунах на «Жигулях» ездил первый секретарь райкома и начальник райтопа (его потом посадили за воровство). В Добринском районе «Жигули» были у какого-то знаменитого пчеловода и у начальника райтопа. Мясо было тогда, когда браконьерничали и подстреливали кабанчика в поле. Сегодня на селе автомобилями владеют 80 процентов населения. У всех - по два холодильника в доме и по три телевизора. Все одеты-обуты. Мы выкарабкались из-под обломков рухнувшего из-за ошибок коммунистов Советского Союза. Но люди должны жить лучше, конечно. (см.Депутат от КПРФ Татьяна Копылова, припомнив Олегу Королеву рост тарифов ЖКХ, платную, по сути, медицину, уничтожение троллейбусов в Липецке и закредитованность населения, объявила от лица фракции КПРФ ему недоверие и попросила оставить пост.В нарушение регламента, не предусматривающего ответов на выступления, Олег Королев вступил в дискуссию:- Я помню времена, когда в этом зале коммунистов была и половина, и третья часть. Сейчас в вашей фракции четыре человека…- Регламент не дает права вам отвечать на выступление, - перебил губернатора Сергей Токарев.… сейчас 80% поддержало нашего президента, а не вашего! - не унимался Олег Королев.- Время рассудит! - выкрикнула Татьяна Копылова в уже выключенный микрофон.