Культура

58 минут назад

В Данкове выставляют баб, коней и всадников

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#мастер-класс #выставка
В Данкове выставляют баб, коней и всадников

27 марта в Данковском краеведческом музее в рамках торжественного закрытия выставки «Новая жизнь старых игрушек» пройдёт мастер-класс по лепке глиняной игрушки.

Как сообщили в Липецком областном краеведческом музее, основу выставки составляют глиняные игрушки XVII-XX веков, найденные на территории города Липецка: птички, бабы, кони и всадники, домашние животные. Археологические находки дополнены несколькими вариантами новых игрушек, сделанными мастерами Смолеевской Е.Г. и Куприяновой А.А.

Мастер-класс проведёт народный мастер России Елена Геннадьевна Смолеевская. По окончании для его участников будет организовано чаепитие.

Фото: www.museum48.ru

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#мастер-класс #выставка

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