Липчанин украл из инкассаторской машины 4,7 млн рублей

Кража произошла в Москве

«Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержан подозреваемый в краже 4,7 млн рублей из инкассаторского автомобиля», –сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В дежурную часть ОМВД России по Таганскому району поступило заявление от начальника службы собственной безопасности одной из фирм, осуществляющей банковские и инкассаторские услуги. Заявитель сообщил о краже из инкассаторского автомобиля крупной суммы денежных средств.

Сотрудники полиции установили, что автомобиль фирмы, в котором находились двое сотрудников инкассаторской службы, остановился на улице Золоторожский Вал. Водитель ненадолго отлучился, а когда вернулся обнаружил, что его напарника нет. Из салона исчезла также инкассаторская сумка с деньгами. Общий материальный ущерб составил 4,7 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Каширском районе Подмосковья задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий из Липецкой области. Как выяснилось, находясь в салоне служебной машины, он попросил коллегу выйти за кофе, а сам в этот момент забрал деньги и скрылся.

По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, сообщили в УВД по ЦАО.