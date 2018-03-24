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Липчанин украл из инкассаторской машины 4,7 млн рублей

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#кража
Липчанин украл из инкассаторской машины 4,7 млн рублей

Кража произошла в Москве

«Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержан подозреваемый в краже 4,7 млн рублей из инкассаторского автомобиля», –сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В дежурную часть ОМВД России по Таганскому району поступило заявление от начальника службы собственной безопасности одной из фирм, осуществляющей банковские и инкассаторские услуги. Заявитель сообщил о краже из инкассаторского автомобиля крупной суммы денежных средств.

Сотрудники полиции установили, что автомобиль фирмы, в котором находились двое сотрудников инкассаторской службы, остановился на улице Золоторожский Вал. Водитель ненадолго отлучился, а когда вернулся обнаружил, что его напарника нет. Из салона исчезла также инкассаторская сумка с деньгами. Общий материальный ущерб составил 4,7 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Каширском районе Подмосковья задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий из Липецкой области. Как выяснилось, находясь в салоне служебной машины, он попросил коллегу выйти за кофе, а сам в этот момент забрал деньги и скрылся.

По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, сообщили  в УВД по ЦАО.

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#кража

Комментарии (9)

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крыша не причем,

2 минуты назад
Новосельцев Анатолий Ефремович, совесть заела
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Новосельцев Анатолий Ефремович

11 минут назад
А че завалил то ? Крыша поехала ?
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ну пострелялись и пострелялись,

36 минут назад
Новых,молодых наберут.Я не пойму,почему на липецкого инкассатора вышли,может и не он брал деньги,а тот- другой,который остался,припрятал их ,а на нашего землю все свалил.А тому, просто,работать надоело и решил домой уехать?
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Высокопресвященнейший

44 минуты назад
терки канкретные на неелина . сотрудник завалил двух коллег и сам застрелился
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ГАИ

46 минут назад
Что за маски-шоу было сегодня утром в ГАИ на Неделина?
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а вот, не надо было адм.дело возбуждать,

48 минут назад
По факту стоянки на тротуаре фэбосного мерса
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да это, ерунда,

51 минуту назад
ГАИ, я не пойму почему, сразу,подумали на этого напарника-липчанина.как вычислили,может не он?
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Новосельцев Анатолий Ефремович

51 минуту назад
Ну чё не пишите че там в ГАИ на Неделина ?
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ГАИ

57 минут назад
Пишут всякую хрень, и ничего про то что сегодня утром в центральном ГАИ на Неделина - Маски шоу, ФСБ, Следственный комитет!!!
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