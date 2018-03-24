Общество

сегодня, 12:27

Пока не так страшен коллапс, как его малюют

51 2563
#Петровский мост #транспорт
3
Пока не так страшен коллапс, как его малюют

С сегодняшнего дня липчанам придется передвигаться по-новому.

Загрузка плеера

С сегодняшнего дня липчанам придется передвигаться по городу в новом режиме. Минувшей ночью часть Петровского моста была закрыта на реконструкцию, которая продлится до глубокой осени.

Это значит, соединять левый и правый берега реки Воронеж будет новая очередь моста – та, по которой прежде осуществлялось движение в сторону НЛМК. Теперь движение там пойдет в обе стороны: мост разделят на две части – по одной автомобили будут двигаться в Левоборежье, по другой – в обратную сторону. Получается, что в распоряжении автомобилистов и общественного транспорта останется лишь по одной полосе в каждую сторону. Учитывая какой поток транспорта ежедневно двигается по Петровскому мосту, ясно, как белый день, что дорожных проблем и пробок липчанам не избежать.

1.jpg

Сегодня в выходной день автомобилисты проблем с движением не испытали.

Впрочем, сегодня утром никаких сложностей на Петровском мосту не возникало. Машины двигались стройной вереницей в обе стороны, но без заторов. Судя по всему, настоящие испытания ждут Петровский мост в будние дни, когда количество автомобилей возрастет в несколько раз. В выходной поток авто слабее, поэтому коллапса пока не наблюдается.

4.jpg

Отметим, что повернуть на Петровский мост и заехать на него со стороны улицы Неделина больше не получится. Движение там перегородили, и попасть на мост можно только, двигаясь в прямом направлении от площади Петра Великого. Это сделано, чтобы избежать лишних пробок.

5.jpg

Старую очередь моста уже перегородили. Нельзя не заметить, что сегодня на мосту уже были замечены примерно три десятка рабочих, которые, несмотря на субботу, уже взялись за дело. Хочется верить, что завершить работы они успеют в срок, и транспортные неурядицы хотя и продлятся большую часть года, все-таки завершатся вовремя. Ради такого важного дела, как капитальный ремонт Петровского моста, до которого у прежних властей не доходили руки десятилетиями, можно и потерпеть.

2.jpg

Часть нагрузки с Петровского моста должен взять на себя Октябрьский мост, находящийся совершенно в другом конце города, но тоже соединяющий два берега реки Воронеж. Предполагается, что часть липчан будет передвигаться на личных авто в левобережную часть города и обратно именно по Октябрьскому мосту. Там же пустят и дополнительный общественный транспорт.

IMG_20180324_095342.jpg

На Октябрьском мосту пока тоже без заторов.

Мы проехали и по Октябрьскому мосту. Пока движение по нему осуществляется в штатном режиме без повышения интенсивности. Как говорится, «доживем до понедельника», а там и оценим масштабы надвигающихся вынужденных транспортных неудобств.

51 2563
#Петровский мост #транспорт
3

Комментарии (51)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кстати, где обещанные патрули ГАИ?

1 минуту назад
Или им сегодня не досуг - утром в конторе на Неделина говорят было жарко
ответить

гостья

2 минуты назад
Гостье, даже никакого отношения...а вот на авто обозлена сегодня..пошла в магазин по тротуару через детскую площадку, а там колея...кому то лень было объехать 50 метров и поехал напрямую через детскую площадку и сломал дерево, которое высадили в прошлом году...согласна, что авто хороший помощник, но, когда весь город превратился в сплошную автостоянку и люди уже до магазина в 10 минутах ходьбы на машине едут, то увы...и сейчас у многих мнение: пусть мост рушится, но я не откажусь даже на полгода от авто...ну и стойте в пробках, ваше право..
ответить

Гость

4 минуты назад
выбирался я как то ...В час пик с ГАИ ...Думал кончу раза три , а вроде даже в такси работал ...это Звиздец товарищи , сочувствую ребят
ответить

Ольга

6 минут назад
Да уже еле плетутся на Петровском, и это день субботы. Кто работает на той стороне, нужно в ночь выезжать на работу.
ответить

Гость

7 минут назад
Если бы не чувство юмора ...То сразу в пробку )
ответить

Гостье

16 минут назад
потому, что у власти - "гостьи".
ответить

Хе-хе

17 минут назад
МОЛНИЯ!!!, это всего лишь 1 грейдер решил неспехом перебраться на НЛМК. А Октябрьская - закурила....
ответить

главнокомандующий

18 минут назад
Приказываю: на время ремонта,всех ЧП шников с их авариями расстреливать на месте и скидывать в реку.Машины- в доход государства.Приказ привести в исполнение по прочтении,обжалованию не подлежит
ответить

«против всякой дури».

18 минут назад
Вот и все, хорошо стоим в сторону НЛМК. А это выходной, что и ждали...
ответить

гостья

19 минут назад
Госье, ну почему у нас все самые талантливые строители, экономисты и управленцы пишут здесь комментарии, а не воплощают свои проекты и идеи в жизни)))) сколько талантов потеряно))))
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецкую область посетил архиепископ Элистинский и Калмыцкий
#архиепископ #епархия
9
Липецкую область посетил архиепископ Элистинский и Калмыцкий

сегодня, 13:05

Общество
Гонка маршруток за пассажирами закончилась аварией
#авария #ДТП
48
Гонка маршруток за пассажирами закончилась аварией

сегодня, 09:00

Общество
В столкновении «ВАЗ-2114» и «Фольксвагена» пострадали несколько человек
#авария #ДТП
В столкновении «ВАЗ-2114» и «Фольксвагена» пострадали несколько человек

сегодня, 08:15

Общество
В Липецке перекрывают подъезды к Петровскому мосту
#Петровский мост
69
В Липецке перекрывают подъезды к Петровскому мосту

вчера, 21:00

Общество
На прилавках нашли пирожные, срок годности которых истёк ещё в январе
#торговля
3
На прилавках нашли пирожные, срок годности которых истёк ещё в январе

вчера, 18:05

Общество
Первый обязательный ЕГЭ прошёл без нарушений
#ЕГЭ #образование
Первый обязательный ЕГЭ прошёл без нарушений

вчера, 17:56

Общество