Пока не так страшен коллапс, как его малюют

С сегодняшнего дня липчанам придется передвигаться по-новому.

С сегодняшнего дня липчанам придется передвигаться по городу в новом режиме. Минувшей ночью часть Петровского моста была закрыта на реконструкцию, которая продлится до глубокой осени.



Это значит, соединять левый и правый берега реки Воронеж будет новая очередь моста – та, по которой прежде осуществлялось движение в сторону НЛМК. Теперь движение там пойдет в обе стороны: мост разделят на две части – по одной автомобили будут двигаться в Левоборежье, по другой – в обратную сторону. Получается, что в распоряжении автомобилистов и общественного транспорта останется лишь по одной полосе в каждую сторону. Учитывая какой поток транспорта ежедневно двигается по Петровскому мосту, ясно, как белый день, что дорожных проблем и пробок липчанам не избежать.



Сегодня в выходной день автомобилисты проблем с движением не испытали.



Впрочем, сегодня утром никаких сложностей на Петровском мосту не возникало. Машины двигались стройной вереницей в обе стороны, но без заторов. Судя по всему, настоящие испытания ждут Петровский мост в будние дни, когда количество автомобилей возрастет в несколько раз. В выходной поток авто слабее, поэтому коллапса пока не наблюдается.







Отметим, что повернуть на Петровский мост и заехать на него со стороны улицы Неделина больше не получится. Движение там перегородили, и попасть на мост можно только, двигаясь в прямом направлении от площади Петра Великого. Это сделано, чтобы избежать лишних пробок.







Старую очередь моста уже перегородили. Нельзя не заметить, что сегодня на мосту уже были замечены примерно три десятка рабочих, которые, несмотря на субботу, уже взялись за дело. Хочется верить, что завершить работы они успеют в срок, и транспортные неурядицы хотя и продлятся большую часть года, все-таки завершатся вовремя. Ради такого важного дела, как капитальный ремонт Петровского моста, до которого у прежних властей не доходили руки десятилетиями, можно и потерпеть.







Часть нагрузки с Петровского моста должен взять на себя Октябрьский мост, находящийся совершенно в другом конце города, но тоже соединяющий два берега реки Воронеж. Предполагается, что часть липчан будет передвигаться на личных авто в левобережную часть города и обратно именно по Октябрьскому мосту. Там же пустят и дополнительный общественный транспорт.







На Октябрьском мосту пока тоже без заторов.



Мы проехали и по Октябрьскому мосту. Пока движение по нему осуществляется в штатном режиме без повышения интенсивности. Как говорится, «доживем до понедельника», а там и оценим масштабы надвигающихся вынужденных транспортных неудобств.

