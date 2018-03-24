В мире

сегодня, 11:00

Тренер Загитовой объяснил неудачу спортсменки на чемпионате мира‍

172
#Загитова #тренер #ЧМ по фигурном катанию
Тренер Загитовой объяснил неудачу спортсменки на чемпионате мира‍

Хореограф российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз отметил, что неудача спортсменки в произвольной программе случилась из-за того, что она не справилась с нервами.

Хореограф российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз рассказал, что спортсменка не справилась с произвольным прокатом на чемпионате мира по причине высокого психологического давления. Слова Глейхенгауза приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Загитова на мировом первенстве в Милане заняла пятое место, допустив три падения в произвольной программе. Победила канадка Кэйтлин Осмонд.

"Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Все-таки не будем забывать, что ей 15, и это ее дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось, проанализируем и будем работать, станет сильней", - прокомментировал хореограф.

Чемпионат мира стал для Загитовой первым личным соревнованием на взрослом уровне, которое она не смогла выиграть. Ранее она завоевала золото на чемпионате России, Кубке Ломбардии, этапах Гран-при во Франции и Китае, финале Гран-при, чемпионате Европы, Олимпийских играх, - передает ТАСС.

172
#Загитова #тренер #ЧМ по фигурном катанию

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

20 европейских стран собираются выслать российских дипломатов
#Россия #дело Скрипаля #Британия
20 европейских стран собираются выслать российских дипломатов

сегодня, 10:29

В мире
Во Франции мужчина захватил в заложники посетителей супермаркета
#Франция #заложники #захват
Во Франции мужчина захватил в заложники посетителей супермаркета

вчера, 16:18

В мире
Савченко заявила об ужасных условиях в украинских СИЗО
#Савченко #Россия #Украина
Савченко заявила об ужасных условиях в украинских СИЗО

вчера, 13:28

В мире
В Австралии более 150 дельфинов выбросились на берег
#Австралия #дельфины
В Австралии более 150 дельфинов выбросились на берег

вчера, 12:07

В мире
ЕС отзывает посла из России из-за «дела Скрипаля»
#Дело Скрипаля #посол #ЕС
ЕС отзывает посла из России из-за «дела Скрипаля»

вчера, 10:16

В мире
Американская подлодка замерзла в арктических льдах
#США #подлодка
2
Американская подлодка замерзла в арктических льдах

22.03.2018 12:29

В мире