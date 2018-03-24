сегодня, 11:00
Тренер Загитовой объяснил неудачу спортсменки на чемпионате мира
Хореограф российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз отметил, что неудача спортсменки в произвольной программе случилась из-за того, что она не справилась с нервами.
Загитова на мировом первенстве в Милане заняла пятое место, допустив три падения в произвольной программе. Победила канадка Кэйтлин Осмонд.
"Хотим извиниться перед всеми болельщиками, которые поддерживали Алину и наш тренерский состав. Все-таки не будем забывать, что ей 15, и это ее дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами. До конца мы не понимаем, почему так получилось, проанализируем и будем работать, станет сильней", - прокомментировал хореограф.
Чемпионат мира стал для Загитовой первым личным соревнованием на взрослом уровне, которое она не смогла выиграть. Ранее она завоевала золото на чемпионате России, Кубке Ломбардии, этапах Гран-при во Франции и Китае, финале Гран-при, чемпионате Европы, Олимпийских играх, - передает ТАСС.