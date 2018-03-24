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20 европейских стран собираются выслать российских дипломатов
Около 20 европейских стран могут выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
По данным издания, «беспрецедентный раунд выдворений» начнется в понедельник, 26 марта. Также планируется отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера, о чем было объявлено накануне.
Источник отметил, что выслать дипломатов могут Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.
Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте подтвердила, что власти страны рассматривают возможность высылки российских дипломатических работников в знак солидарности с другими странами ЕС.
22 марта на саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь обвинила РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и призвала все страны Европы высылать российских дипломатов.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в городе Солсбери. Еще до начала расследования Лондон обрушился с обвинениями на Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. Российские власти отвергают все обвинения, - пишут "Известия".