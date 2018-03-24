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В Екатеринбурге взорвали недостроенную 220-метровую телебашню
В Екатеринбурге демонтировали взрывом часть недостроенной телебашни.
Недостроенную телебашню, возведение которой было остановлено в последний год существования СССР, демонтировали в Екатеринбурге. Вокруг башни была смонтирована специальная сетка, чтобы предотвратить разлет осколков.
Башня упала ровно по траектории, без отклонений. На месте падения наблюдается большое пылевое облако от взрыва заряда, который был заложен на уровне 50-70 метров, перед взрывом звучали сигнальные сирены. Рядом с башней была сформирована земляная подушка, куда упали основные обломки конструкции. На снос конструкции пришли посмотреть сотни людей. Из-за пылевого облака жители Екатеринбурга уже начали расходиться с точек обзора.
Перед сносом телебашни было закрыто несколько станций метро, оцеплены несколько улиц. жители близлежащих домов эвакуированы.
Основание недостроенной телебашни в Екатеринбурге демонтируют обычным способом, без обрушения, - рассказал ТАСС гендиректор проводившей демонтаж телебашни компании "РВС" Юрий Овчаров.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 марта, трое неизвестных прорвались через посты охраны на телебашню и поднялись наверх. Спустя 10 часов они спустились, один из них был госпитализирован с переломом ноги. Несколько человек были задержаны при попытке проникновения на объект.
Недостроенная телебашня высотой 220 метров расположена в центре Екатеринбурга и является одним из самых известных объектов города. Планировалось, что она станет второй по высоте в России (после Останкинской телебашни) и туда будут перенесены все городские телерадиокоммуникации. Строительство началось в 1983 году, активно шло до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств.
Раньше вход в башню был свободным, экстремалы, парашютисты, подростки забирались на нее по внутренним конструкциям и внешним лестницам. Известно о нескольких несчастных случаях с летальным исходом, когда люди срывались с высоты. Сейчас вход на территорию объекта запрещен и охраняется. За это время из телебашни планировали сделать культурно-просветительский центр, смотровую площадку, всемирный центр композиторов, арт- объект.
В 2013 году долгострой был исключен из перечня федеральных стратегических объектов и передан в собственность Свердловской области. Фонд имущества региона в начале 2017 года выставил телебашню и прилегающий к ней земельный участок на аукцион с начальной ценой почти 653 млн рублей. Далее стало известно, что приватизация телебашни отменена. Было принято решение о демонтаже объекта и строительстве на его месте ледовой арены Уральской горно-металлургической компании (УГМК).
Башня упала ровно по траектории, без отклонений. На месте падения наблюдается большое пылевое облако от взрыва заряда, который был заложен на уровне 50-70 метров, перед взрывом звучали сигнальные сирены. Рядом с башней была сформирована земляная подушка, куда упали основные обломки конструкции. На снос конструкции пришли посмотреть сотни людей. Из-за пылевого облака жители Екатеринбурга уже начали расходиться с точек обзора.
Перед сносом телебашни было закрыто несколько станций метро, оцеплены несколько улиц. жители близлежащих домов эвакуированы.
Основание недостроенной телебашни в Екатеринбурге демонтируют обычным способом, без обрушения, - рассказал ТАСС гендиректор проводившей демонтаж телебашни компании "РВС" Юрий Овчаров.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 марта, трое неизвестных прорвались через посты охраны на телебашню и поднялись наверх. Спустя 10 часов они спустились, один из них был госпитализирован с переломом ноги. Несколько человек были задержаны при попытке проникновения на объект.
Недостроенная телебашня высотой 220 метров расположена в центре Екатеринбурга и является одним из самых известных объектов города. Планировалось, что она станет второй по высоте в России (после Останкинской телебашни) и туда будут перенесены все городские телерадиокоммуникации. Строительство началось в 1983 году, активно шло до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств.
Раньше вход в башню был свободным, экстремалы, парашютисты, подростки забирались на нее по внутренним конструкциям и внешним лестницам. Известно о нескольких несчастных случаях с летальным исходом, когда люди срывались с высоты. Сейчас вход на территорию объекта запрещен и охраняется. За это время из телебашни планировали сделать культурно-просветительский центр, смотровую площадку, всемирный центр композиторов, арт- объект.
В 2013 году долгострой был исключен из перечня федеральных стратегических объектов и передан в собственность Свердловской области. Фонд имущества региона в начале 2017 года выставил телебашню и прилегающий к ней земельный участок на аукцион с начальной ценой почти 653 млн рублей. Далее стало известно, что приватизация телебашни отменена. Было принято решение о демонтаже объекта и строительстве на его месте ледовой арены Уральской горно-металлургической компании (УГМК).