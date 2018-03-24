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Гонка маршруток за пассажирами закончилась аварией

18 3152
#авария #ДТП
2
Гонка маршруток за пассажирами закончилась аварией

Накануне у Центрального рынка столкнулись  автобусы №№308к и 27.

Вечером 23 марта у остановки "Центральный рынок" в Липецке столкнулись автобусы маршрутов №№308к и 27.

В одном из автобусов оказалось разбито окно, второй потерял боковое зеркало.

По словам очевидцев аварии, столкновение стало результатом гонки за пассажирами, которую водители автобусов начали еще на улице Советской.
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18 3152
#авария #ДТП
2

Комментарии (18)

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5 минут назад
*, А ты за скоко в своё очко даёшь???Педик грёбаный!
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Россия СССР

7 минут назад
Черти подавитесь 22 рублями
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Народ

7 минут назад
Не важно, в точку написал
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Народ

8 минут назад
Гоняйте пацаны,жрать всем охота.
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Не важно

12 минут назад
Это происходит потому, что водителям самим приходится зарабатывать себе зарплату гоняясь за каждым пассажиром, была бы достойноная зарплата и никто не гонял я бы, водители поставлены в такие условия
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Жириновский

18 минут назад
Всем по писюну за щёку
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!!!

20 минут назад
А вот теперь из зар.платы ремонт вычесть, и желание гонять поубавится.
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Александр

25 минут назад
Во всех автобусах поставить по два аппарата для билетов . Сделать проезд бесплатным для школьников и студентов.
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*

33 минуты назад
Водители этих "скотовозок" за 22р готовы в очко своё дать
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Водитель ЛПАТП

44 минуты назад
Мы уже не раз обращались в Департамент транспорта, с просьбой составить расписание так, чтобы автобусы не ехали по одному времени. Но для этого ума не хватает.
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