Общество
сегодня, 09:00
Гонка маршруток за пассажирами закончилась аварией
Накануне у Центрального рынка столкнулись автобусы №№308к и 27.
Вечером 23 марта у остановки "Центральный рынок" в Липецке столкнулись автобусы маршрутов №№308к и 27.
В одном из автобусов оказалось разбито окно, второй потерял боковое зеркало.
По словам очевидцев аварии, столкновение стало результатом гонки за пассажирами, которую водители автобусов начали еще на улице Советской.
В одном из автобусов оказалось разбито окно, второй потерял боковое зеркало.
По словам очевидцев аварии, столкновение стало результатом гонки за пассажирами, которую водители автобусов начали еще на улице Советской.
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