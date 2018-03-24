Гонка маршруток за пассажирами закончилась аварией

Накануне у Центрального рынка столкнулись автобусы №№308к и 27.

Вечером 23 марта у остановки "Центральный рынок" в Липецке столкнулись автобусы маршрутов №№308к и 27.



В одном из автобусов оказалось разбито окно, второй потерял боковое зеркало.



По словам очевидцев аварии, столкновение стало результатом гонки за пассажирами, которую водители автобусов начали еще на улице Советской.

