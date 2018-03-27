Полк «неравнодушных» прирастает по 88 человек в день

Липчане решают все больше проблем через краудсорсинг.

Администрация краудсорсингового ресурса Липецкой области «Портал неравнодушных» подвела итоги развития сервиса гражданских инициатив и идей органов власти за 2017 год и начало 2018 года. Оказалось, что только в первые два месяца на ресурсе ежедневно появлялось по 88 новых «неравнодушных», или 5 191 человек в общем. Это — более 50% от общего числа новичков «Портала неравнодушных» в 2017 году.

За прошлый год в обсуждении инициатив и выдвижении предложений приняли участие 10 122 новых пользователей. А всего в Липецкой области насчитывается уже более 30 500 «неравнодушных». Все это говорит о том, что липчане видят в «Портале неравнодушных» надежного союзника в решении общественно значимых вопросов — развития транспорта, здравоохранения, образования, жилищной сферы, благоустройства, культуры и туризма.

Только за первые два месяца 2018 года липчане и органы власти вынесли на обсуждение 115 значимых инициатив. А в прошлом году через краудсорсинговый сервис был поднят 481 вопрос. По-прежнему лидером в обсуждениях и инициировании идей выступает Липецк - 1 111 инициатив или 70,7% за весь срок работы «Портала неравнодушных». Вместе с этим за 2017 год значительно выросла активность жителей муниципальных районов - они выдвинули на обсуждение 83 инициативы, хотя годом ранее через народное голосование прошли только 23 идеи из районов. Наибольшее число гражданских инициатив поступило в 2017 году из Елецкого, Задонского, Воловского районов.

Очень важно отметить, что районные и сельские администрации рассматривают все инициативы, поступающие на обсуждение. Даже если предложения не нашли активной поддержки у пользователей краудсорсинговой площадки. Яркий пример — идея о расширении событийного фестиваля «Краснинский самовар». Ее вынесла на обсуждение Наталья Сазонова. Жительница Липецкой области предложила для более красочного оформления праздника изготовить трехметровый макет самовара и установить его на центральной площади.

Администрация Краснинского района посчитала идею интересной и целесообразной к реализации. Фестиваль традиционной народной культуры «Краснинский самовар» состоялся 1 июля в районном центре Красное. Участники фестиваля представили туристам выставку самоваров и чайников «Важный господин» и специальную экспозицию семейных фотографий чаепития.





Наибольшее количество гражданских инициатив относятся к тематике «Дороги и транспорт» – 539 (34,3%), «Благоустройство» – 276 (17,6%), «Культура» – 113 (7,2%), «Спорт и туризм» – 91 (5,8%). Исполнительными органами власти, органами местного самоуправления за все время работы «Портала неравнодушных» было рассмотрено 380 гражданских инициатив, из них в 2017 году – 62. 47 гражданских инициатив реализованы в той или иной форме, 214 – включены в планы реализации мероприятий, в 2017 году соответственно – 11 и 31.

Одной из самых важных побед активистов «Портала неравнодушных» можно считать развитие транспортной доступности микрорайонов «Европейский» и «Елецкий», а также начатое ранее планируемого времени строительство школы в микрорайоне «Елецкий». Старт работам там раньше хотели дать только в 2020 году, но активная гражданская позиция ускорила процесс: уже в этом году учреждение образования примет школьников. В этом, несомненно, есть заслуга не только департамента образования администрации Липецка, но и пользователя «Портала неравнодушных» Дины Кулагиной. Липчанка обратила внимание на то, что детям из молодых семей, активно заселяющих микрорайон, негде ходить в школу на «Елецком».





- Основной контингент здесь - молодые семьи с детьми. Мало того, что проблема с транспортом существует, так еще и нет точных сроков постройки школы. В сентябре этого года старшему сыну в школу, а сколько его возить придется далеко от дома: год, или 2, или больше? Очень неудобно. Надеемся, что вопрос решится, и в этом году начнется строительство школы, - указывала тогда Дина Кулагина.

Скорейшее решение поставленного вопроса привлекло внимание интернет-пользователей. Менее, чем за сутки, инициатива набрала кворум в 400 голосов, а в общей сложности получила отклик у 636 пользователей. И в скором времени вопрос со сроками строительства учреждения образования был закрыт.

- Мероприятие «Строительство объекта «Школа микрорайона «Елецкий» в г. Липецке. I этап» включено в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации г. Липецка от 14.10.2016 № 1857. На выполнение работ по строительству школы заключен муниципальный контракт от 06.12.2016 № 365-кс. Заказчик - МКУ «Управление строительства города Липецка», подрядчик - ООО «Липецксантехмонтаж-1». Инвестиционный проект жилищного строительства «Микрорайон «Елецкий города Липецка» и входящий в его состав объект капитального строительства «Школа микрорайона «Елецкий» в г. Липецке. I этап» вошел в утвержденный перечень инвестиционных проектов. Минстрой России согласовал соглашение с администрацией Липецкой области о выделении в 2017 году субсидии из федерального бюджета на строительство школы в размере 407,371 млн. рублей, - отчиталось о скорейшем разрешении вопроса управление науки и образования Липецкой области.





Не менее быстро при поддержке активистов «Портала неравнодушных» был решен вопрос с корректировкой существующих автобусных маршрутов в Липецке и их пуске через заселяющиеся микрорайоны «Елецкий» и «Европейский», а также «Университетский». Для того, чтобы удовлетворить потребности жителей новых микрорайонов города Липецка в регулярных перевозках департаментом транспорта только в 2017 году были внесены изменения в схемы девяти муниципальных маршрутов.

Так, муниципальный маршрут регулярных перевозок № 300 «Микрорайон «Университетский» - Стадион «Сокол» продлён до микрорайона «Университетский», что обеспечило жителей беспересадочным сообщением с улицей Водопьянова, проспектом Победы, площадью Плеханова, стадионом «Сокол». Внесение изменений в схемы муниципальных маршрутов регулярных перевозок №№ 24, 24А, 28, 308К позволило обеспечить жителей микрорайона «Европейский» беспересадочным сообщением с ТЦ «Европа» на улице Катукова, улице Стаханова, гипермаркетом «Карусель» на улице Катукова, улицей Механизаторов, Петровским рынком, улицей Гагарина, улицей Студеновская, улицей Баумана.





Продление муниципального маршрута регулярных перевозок № 352 «30 микрорайон - Чаплыгинское шоссе» обеспечило жителей 30 микрорайона беспересадочным сообщением с ТЦ «Европа», гипермаркетом «Карусель» на улице Катукова, площадью Плеханова, автостанцией «Сокол» и Чаплыгинским шоссе. До микрорайона «Елецкий» были продлены муниципальные маршруты регулярных перевозок №№ 26, 347, что обеспечило жителей беспересадочным транспортным сообщением с ТРЦ «Ривьера», парком Победы, Октябрьским рынком, Быхановым садом, автостанцией «Сокол», а также городской поликлиникой № 7.

Кроме того, автобусы муниципального маршрута регулярных перевозок № 7 «10 микрорайон - 3 участок, ЛТЗ» осуществляют движение до микрорайона «Елецкий», что позволило обеспечить беспересадочное транспортное сообщение жителей указанного микрорайона с районами, прилегающими к улицам Космонавтов, Зегеля, Плеханова, Октябрьская.

Липчане, гражданские активисты, - не единственные авторы инициатив на «Портале неравнодушных». Интенсивное участие в поиске решений для важных вопросов жизни в регионе принимают и региональные органы власти, также органы местного самоуправления. В 2017 году обсуждалось 79 вопросов (в период 2014-2016 – 35 вопросов), за первые два месяца 2018 года было вынесено на голосование уже 35 вопросов.

Учитывая мнение граждан, высказанное при опросах, внесены коррективы в работу транспорта, программу культурных мероприятий. Максимальное внимание липчан привлекли опросы, связанные с транспортом и торговлей. Так, 3 383 пользователей «Портала неравнодушных» заинтересовала проблема реализации спиртного в магазинах, которую решило обсудить управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

Максимальное внимание липчане уделяют вопросу общественного транспорта и автодорогам. В этой теме стоит выделить опрос о путях решения проблемы с пробками на грязинской трассе. Двухсерийный сбор мнений инициировало управление Левобережным округом администрации Липецка. В мэрии автомобилистам предложили указать на самые проблемные места участка и выбрать пути разрешения транспортных заторов. Итогом бурного обсуждения вопроса стало лоббирование скорейшего решения проблемы. Чиновники добились выделения дополнительного финансирования. 23 января 2018 года на комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета депутатов было рассмотрено первое уточнение бюджета города Липецка на 2018 год. В рамках внесения уточнений планируется выделить 15 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство мостового перехода в районе поселка Новая Жизнь. Проектом будет предусмотрено строительство второго мостового перехода в районе уже существующего перехода через железную дорогу, который обеспечит минимум двухполосное движение в этом направлении и ветка скоростного трамвая в рамках агломерации «Грязи-Липецк».





Обсуждение важных для развития региона в социально-экономическом плане вопросов идет и прямо в этот момент. Так, на голосовании находятся темы оценки уровня благоустройства, необходимости работы спортивных инструкторов на предприятиях и в организациях, пути развития парка НЛМК, тотального обновления детской площадки, обновления экспозиции военной техники в парке Победы и организации духовно-патриотического фестиваля байкеров.

Принять участие в обсуждении может любой пользователь «Портала неравнодушных». Здесь каждый желающий может генерировать идеи и оставлять предложения для решения любого вида проблем и задач, стоящих перед нашим обществом, властью и регионом.

Идеи, предложенные вами, будут опубликованы на портале и выставлены на всеобщее обсуждение. Наиболее перспективные идеи, имеющие высокий рейтинг, имеют реальный шанс на воплощение.

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