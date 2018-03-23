Общество
сегодня, 18:05
На прилавках нашли пирожные, срок годности которых истёк ещё в январе
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Пирожные предназначались для детей.
Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, при проведении информационно-аналитического наблюдения в одном из универсамов села Девица Усманского района выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров, а именно с истекшим сроком годности в продаже находились бисквитные пирожные для детей “Чудо”, салат “Премиум”. Причём срок годности пирожных истёк ещё 16 января.
Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
В том же магазине был зафиксирован факт нарушения Правил благоустройства: территория не расчищена от снега, крыша магазина не очищена от сосулек.
Фото www.liptorg-cp.ru
Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.
В том же магазине был зафиксирован факт нарушения Правил благоустройства: территория не расчищена от снега, крыша магазина не очищена от сосулек.
Фото www.liptorg-cp.ru
293