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На прилавках нашли пирожные, срок годности которых истёк ещё в январе

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#торговля
На прилавках нашли пирожные, срок годности которых истёк ещё в январе

Пирожные предназначались для детей.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, при проведении информационно-аналитического наблюдения в одном из универсамов села Девица Усманского района выявлены факты нарушений требований санитарного законодательства и Правил продажи отдельных видов товаров, а именно с истекшим сроком годности в продаже находились бисквитные пирожные для детей “Чудо”, салат “Премиум”. Причём срок годности пирожных истёк ещё 16 января.

Продукция с истекшим сроком годности была незамедлительно снята с реализации. Результаты информационно-аналитического наблюдения направлены в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования.

В том же магазине был зафиксирован факт нарушения Правил благоустройства: территория не расчищена от снега, крыша магазина не очищена от сосулек.

Фото www.liptorg-cp.ru
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#торговля

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