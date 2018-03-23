Происшествия

сегодня, 18:00

Безработный украл из автомобиля золотое кольцо и навигатор

362
#кража
2
Безработный украл из автомобиля золотое кольцо и навигатор

Похититель задержан

В ОМВД России по Елецкому району обратился житель села Лавы Елецкого района с заявлением о том, что из принадлежащего ему автомобиля «Ваз-2115», были похищены навигатор «Престиж» и золотое кольцо.

Инспектором ДПС ОМВД России по Елецкому району по подозрению в совершении преступления задержан не работающий, ранее судимый житель села Малая Боевка Елецкого района.

362
#кража
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Елец привезли мощи блаженной Матроны Московской
#Матрона Московская
В Елец привезли мощи блаженной Матроны Московской

сегодня, 16:59

Происшествия
21-летний парень пришел в полицию и сознался в автокражах
#кража
9
21-летний парень пришел в полицию и сознался в автокражах

сегодня, 16:46

Происшествия
Иностранец украл у пенсионера трактор
#мошенничество
5
Иностранец украл у пенсионера трактор

сегодня, 16:14

Происшествия
В Елецком районе обокрали станцию связи
#кража
3
В Елецком районе обокрали станцию связи

сегодня, 15:43

Происшествия
За попытку подкупить полицейского житель области получил четыре месяца условно
#взятка
3
За попытку подкупить полицейского житель области получил четыре месяца условно

сегодня, 15:32

Происшествия
На жену — с ножом, на сожительницу — с топором
#угроза убийством
53
На жену — с ножом, на сожительницу — с топором

сегодня, 11:57

Происшествия