Происшествия
сегодня, 18:00
Безработный украл из автомобиля золотое кольцо и навигатор
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Похититель задержан
В ОМВД России по Елецкому району обратился житель села Лавы Елецкого района с заявлением о том, что из принадлежащего ему автомобиля «Ваз-2115», были похищены навигатор «Престиж» и золотое кольцо.
Инспектором ДПС ОМВД России по Елецкому району по подозрению в совершении преступления задержан не работающий, ранее судимый житель села Малая Боевка Елецкого района.
Инспектором ДПС ОМВД России по Елецкому району по подозрению в совершении преступления задержан не работающий, ранее судимый житель села Малая Боевка Елецкого района.
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