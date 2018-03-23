Безработный украл из автомобиля золотое кольцо и навигатор

Похититель задержан

В ОМВД России по Елецкому району обратился житель села Лавы Елецкого района с заявлением о том, что из принадлежащего ему автомобиля «Ваз-2115», были похищены навигатор «Престиж» и золотое кольцо.



Инспектором ДПС ОМВД России по Елецкому району по подозрению в совершении преступления задержан не работающий, ранее судимый житель села Малая Боевка Елецкого района.



