Первый обязательный ЕГЭ прошёл без нарушений

Русский язык в Липецке сегодня сдавали 78 человек.

Первый обязательный ЕГЭ по русскому языку в досрочный период прошел в Липецкой области без нарушений. Как сообщает пресс-служба управления Образования и науки Липецкой области, экзамен по русскому языку сегодня сдавали 78 человек.



На выполнение работы по русскому языку дается отводится 3 часа 30 минут. Дата объявления результатов экзамена не позднее 5 апреля 2018 года. Для проведения ЕГЭ в досрочный период в Липецкой области организован один ППЭ на базе Кадетской школы Липецкой области. За ходом проведения экзамена наблюдал один общественный наблюдатель.



Печать и сканирование контрольно-измерительных материалов в ППЭ Липецкой области прошло вовремя и без сбоев. Система онлайн-видеонаблюдения в аудиториях работала в штатном режиме. В ситуационно-информационном центре управления образования и науки Липецкой области также велось онлайн наблюдение за ходом проведения экзамена. На всех пунктах проведения экзамена присутствовали сотрудники МВД и медицинские работники. Экзамен прошел без технических и технологических сбоев.



Напомним, В 2018 году в Липецкой области все пункты проведения ЕГЭ перешли на новую технологию печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе.



В досрочном этапе ЕГЭ в Липецкой области планирует принять участие 216 человек, в том числе 10 выпускников текущего года.



Следующий ЕГЭ в досрочный период пройдет 26 марта. Экзамен пройдет по истории и химии. Экзамен по истории планирует сдавать 23 человека, по химии – 26. На выполнение работы по истории дается отводится 3 часа 55 минут. На выполнение работы по химии дается отводится 3 часа 30 минут. Дата объявления результатов экзамена по истории и химии - не позднее 10 апреля.