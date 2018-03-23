Общество

сегодня, 17:56

Первый обязательный ЕГЭ прошёл без нарушений

257
#ЕГЭ #образование

Русский язык в Липецке сегодня сдавали 78 человек.

Первый обязательный ЕГЭ по русскому языку в досрочный период прошел в Липецкой области без нарушений. Как сообщает пресс-служба управления Образования и науки Липецкой области, экзамен по русскому языку сегодня сдавали 78 человек.

На выполнение работы по русскому языку дается отводится 3 часа 30 минут. Дата объявления результатов экзамена не позднее 5 апреля 2018 года. Для проведения ЕГЭ в досрочный период в Липецкой области организован один ППЭ на базе Кадетской школы Липецкой области. За ходом проведения экзамена наблюдал один общественный наблюдатель.

Печать и сканирование контрольно-измерительных материалов в ППЭ Липецкой области прошло вовремя и без сбоев. Система онлайн-видеонаблюдения в аудиториях работала в штатном режиме. В ситуационно-информационном центре управления образования и науки Липецкой области также велось онлайн наблюдение за ходом проведения экзамена. На всех пунктах проведения экзамена присутствовали сотрудники МВД и медицинские работники. Экзамен прошел без технических и технологических сбоев.

Напомним, В 2018 году в Липецкой области все пункты проведения ЕГЭ перешли на новую технологию печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе.

В досрочном этапе ЕГЭ в Липецкой области планирует принять участие 216 человек, в том числе 10 выпускников текущего года.

Следующий ЕГЭ в досрочный период пройдет 26 марта. Экзамен пройдет по истории и химии. Экзамен по истории планирует сдавать 23 человека, по химии – 26. На выполнение работы по истории дается отводится 3 часа 55 минут. На выполнение работы по химии дается отводится 3 часа 30 минут. Дата объявления результатов экзамена по истории и химии - не позднее 10 апреля.
257
#ЕГЭ #образование

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На прилавках нашли пирожные, срок годности которых истёк ещё в январе
#торговля
На прилавках нашли пирожные, срок годности которых истёк ещё в январе

сегодня, 18:05

Общество
Сегодня вечером начинаются работы по перекрытию Петровского моста
#Петровский мост
18
Сегодня вечером начинаются работы по перекрытию Петровского моста

сегодня, 17:31

Общество
Липецкие дороги проверят на уязвимость
#тендер #дороги #уязвимость
2
Липецкие дороги проверят на уязвимость

сегодня, 16:53

Общество
Администрация города сообщила об изменении автобусных маршрутов на время ремонта Петровского моста
#Петровский мост
3
Администрация города сообщила об изменении автобусных маршрутов на время ремонта Петровского моста

сегодня, 16:51

Общество
Липчанам предлагают выбрать концепцию городских парков
#опрос #парки
3
Липчанам предлагают выбрать концепцию городских парков

сегодня, 16:00

Общество
Победителем конкурса «Учитель года Липецкой области» стал Николай Щеглов
#учитель года
8
Победителем конкурса «Учитель года Липецкой области» стал Николай Щеглов

сегодня, 15:51

Общество