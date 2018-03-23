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50 минут назад
Липецкая вечЁрка: сгоревший BMW, закрытие сети магазинов и домашние тираны
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в пятницу, 23 марта.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про сгоревший BMW. Экспертам нужно узнать, отчего загорелась BMW 5 2016 года выпуска. Как рассказал очевидец, иномарку здесь оставил ее владелец, который накануне отдыхал в кафе "Малика". Из кафе коммерсант, житель Тамбова, уехал в гостиницу на такси, а через несколько часов загорелась его машина.
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что закрывается «Уютерра». Сеть гипермаркетов товаров для дома объявила о своем закрытии. Соответствующее уведомление компания распространила среди держателей бонусных карт.
Самое бурное обсуждение дня — домашние тираны. Мировые суды Липецкой области за последнее время рассмотрели немало дел, связанных с угрозой убийства. Среди печальной практики есть и процессы, которые касаются семейных пар. Как живущих в официальном браке, так и сожителей.
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся обслуживания покупателей. В каждом районе Липецка предлагают открыть по круглосуточному магазину с аптекой. Автор уверен, что это пойдет только на пользу липчанам. Вместе с этим Максим считает правильным ввести дифференцированный подход в вопросе торговли алкоголем: работаешь ночью — продаешь спиртное днем.
Вместе с этим своя порция «плюсиков» сегодня досталась новости про мишек. У Москвички родились две «девочки» и один «мальчик». Уже на следующей неделе за ними ждут покупателей. Интерес к Липецким медвежатам проявили зоопарки и цирки, в том числе среди возможных новых хозяев называют коллектив Долорес Запашной.
Максимальное внимание сегодня приковано к новости про сгоревший BMW. Экспертам нужно узнать, отчего загорелась BMW 5 2016 года выпуска. Как рассказал очевидец, иномарку здесь оставил ее владелец, который накануне отдыхал в кафе "Малика". Из кафе коммерсант, житель Тамбова, уехал в гостиницу на такси, а через несколько часов загорелась его машина.
Не меньше липчан в пятницу волновало известие о том, что закрывается «Уютерра». Сеть гипермаркетов товаров для дома объявила о своем закрытии. Соответствующее уведомление компания распространила среди держателей бонусных карт.
Самое бурное обсуждение дня — домашние тираны. Мировые суды Липецкой области за последнее время рассмотрели немало дел, связанных с угрозой убийства. Среди печальной практики есть и процессы, которые касаются семейных пар. Как живущих в официальном браке, так и сожителей.
Тем временем немало откликов получила новость, касающаяся обслуживания покупателей. В каждом районе Липецка предлагают открыть по круглосуточному магазину с аптекой. Автор уверен, что это пойдет только на пользу липчанам. Вместе с этим Максим считает правильным ввести дифференцированный подход в вопросе торговли алкоголем: работаешь ночью — продаешь спиртное днем.
Вместе с этим своя порция «плюсиков» сегодня досталась новости про мишек. У Москвички родились две «девочки» и один «мальчик». Уже на следующей неделе за ними ждут покупателей. Интерес к Липецким медвежатам проявили зоопарки и цирки, в том числе среди возможных новых хозяев называют коллектив Долорес Запашной.
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