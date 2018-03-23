Сегодня вечером начинаются работы по перекрытию Петровского моста

Автомобилистов, планирующих с 21.00 в пятницу 23 марта поездки на Левый берег убедительно просят выбирать в качестве альтернативного маршрута Октябрьский мост.

Движение в этом направлении будет затруднено из-за работ по организации разделительной полосы на новой части Петровского моста. Предположительно они будут вестись всю ночь.



Как сообщили в городском управлении строительства, выполняющая муниципальный заказ по реконструкции путепровода подрядная организация в 21.00 будет перекрывать водоналивными барьерами въезд на Петровский мост со стороны улицы Неделина. Одновременно начнут устанавливать пластиковые ограждения в середине новой части моста, по которой на период ремонта до конца декабря 2018 года будет организовано двустороннее движение. После завершения этого этапа работ старую часть Петровского моста закроют полностью.



Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и следовать дорожным указателям и знакам.





