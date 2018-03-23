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сегодня, 17:31

Сегодня вечером начинаются работы по перекрытию Петровского моста

18 1755
#Петровский мост
2
Сегодня вечером начинаются работы по перекрытию Петровского моста

Автомобилистов, планирующих с 21.00 в пятницу 23 марта поездки на Левый берег убедительно просят выбирать в качестве альтернативного маршрута Октябрьский мост.

Движение в этом направлении будет затруднено из-за работ по организации разделительной полосы на новой части Петровского моста. Предположительно они будут вестись всю ночь.

Как сообщили в городском управлении строительства, выполняющая муниципальный заказ по реконструкции путепровода подрядная организация в 21.00 будет перекрывать водоналивными барьерами въезд на Петровский мост со стороны улицы Неделина. Одновременно начнут устанавливать пластиковые ограждения в середине новой части моста, по которой на период ремонта до конца декабря 2018 года будет организовано двустороннее движение. После завершения этого этапа работ старую часть Петровского моста закроют полностью.

Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и следовать дорожным указателям и знакам.


18 1755
#Петровский мост
2

Комментарии (18)

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Равнодушный

13 минут назад
Неравнодушный, устанавливай
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Неравнодушный.

14 минут назад
После ледохода нужно установить понтонный мост.Зачем людей мучить...Терпение людей не безгранично.
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Вика с сифилисом

16 минут назад
всё зае..., золотые слова - в чугуне их нужно отлить..... на НЛМК.
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Скачи ты хохленок рваный

16 минут назад
Для долбодятлов на автобусе, перегруженные автобусы на разбивают дороги за которые я плачу налог!
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А она

19 минут назад
всё зае..., будет да и не одна))))
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Для долбодятлов за рулём

20 минут назад
456, не хочешь стоять- скачи.
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Для долбодятлов за рулём

21 минуту назад
Гость111, тем, что на трёх погонных метрах одной полосы дороги в автобусе поместятся человек 12-15 и только одна автожопа.
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всё зае...

29 минут назад
Будет * дец. Если авария, то забудьте про работу.
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Вован

30 минут назад
Витя, не проедешь ты через октябрьский мост, даже если полный бак зальёшь!!!
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456

30 минут назад
Почему автомобилисты должны стоять так же как и те кто пользуется автобусом? Мы транспортный налог платим, а ты нет!
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