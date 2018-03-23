Липецкие чиновники — шестые по зарплате в ЦФО и 36-е в России

По итогам 2017 года чиновники органов исполнительной власти Липецкой области оказались шестыми в Центральном федеральном округе и 36-ми в стране. Их зарплата составила 50 424 рубля.

Более высокие зарплаты в ЦФО получали чиновники Москвы (89 992 рубля) и Московской области (68 868 рублей), Тульской (53 696 рублей), Ярославской (53 541 рублей), Калужской (53 434 рубля) областей. Самые низкие зарплаты были у чиновников Костромской области — 31 977 рублей. В стране самыми высокооплачиваемыми оказались чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа (184 459 рублей), а самые низкие зарплаты были у чиновников Ингушетии (25 571 рублей), сообщает Росстат в своем отчете «О численности и оплате труда государственных гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне за 2017 год».

В Липецкой области средняя зарплата работников органов исполнительной власти субъектов РФ составила 50 424 рублей и снизилась на 0,4% (по России, напротив, рост составил 4%, а по ЦФО — 7,1%). Снижение заработка по сравнению с годом ранее в России было отмечено в 21 регионе, из которых четыре оказались в Центральном Федеральном округе (Ивановская, Липецкая, Тульская, Ярославская области). Примечательно, что самое заметное падение заработной платы в России зафиксировано в Дагестане (-13,9%), чьи чиновники оказались на четвертом месте после Ингушетии - с уровнем заработка 28 771 рублей.

Всего в органах исполнительной власти в области в 2017 году работали 1336 человека – это 94,8% от требуемого числа чиновников.

Среднемесячная зарплата работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти составила в 2017 году 34 834 рублей и выросла за год на 8,9%. По уровню зарплат в ЦФО чиновники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти оказались на 8 месте из 18-ти.

Работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями получали в прошлом году 34 218 рублей. Зарплаты работников этой сферы поднялись по сравнению с годом ранее на 16,2%, по уровню зарплат муниципальные чиновники попали на 7 место в ЦФО.

Средняя зарплата работников организаций (без учета малого бизнеса) по области составила в 2017 году 32 150 рублей и выросла за год на 7,5%, сообщает Росстат.