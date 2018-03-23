Экономика

32 минуты назад

Липецкие чиновники — шестые по зарплате в ЦФО и 36-е в России

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#чиновники #зарплата
Липецкие чиновники — шестые по зарплате в ЦФО и 36-е в России

По итогам 2017 года чиновники органов исполнительной власти Липецкой области оказались шестыми в Центральном федеральном округе и 36-ми в стране. Их зарплата составила 50 424 рубля. 

Более высокие зарплаты в ЦФО получали чиновники Москвы (89 992 рубля) и Московской области (68 868 рублей), Тульской (53 696 рублей), Ярославской (53 541 рублей), Калужской (53 434 рубля) областей. Самые низкие зарплаты были у чиновников Костромской области — 31 977 рублей. В стране самыми высокооплачиваемыми оказались чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа (184 459 рублей), а самые низкие зарплаты были у чиновников Ингушетии (25 571 рублей), сообщает Росстат в своем отчете «О численности и оплате труда государственных гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне за 2017 год». 

В Липецкой области средняя зарплата работников органов исполнительной власти субъектов РФ составила 50 424 рублей и снизилась на 0,4% (по России, напротив, рост составил 4%, а по ЦФО — 7,1%). Снижение заработка по сравнению с годом ранее в России было отмечено в 21 регионе, из которых четыре оказались в Центральном Федеральном округе (Ивановская, Липецкая, Тульская, Ярославская области). Примечательно, что самое заметное падение заработной платы в России зафиксировано в Дагестане (-13,9%), чьи чиновники оказались на четвертом месте после Ингушетии - с уровнем заработка 28 771 рублей. 

Всего в органах исполнительной власти в области в 2017 году работали 1336 человека – это 94,8% от требуемого числа чиновников.

Среднемесячная зарплата работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти составила в 2017 году 34 834 рублей и выросла за год на 8,9%. По уровню зарплат в ЦФО чиновники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти оказались на 8 месте из 18-ти.

Работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями получали в прошлом году 34 218 рублей. Зарплаты работников этой сферы поднялись по сравнению с годом ранее на 16,2%, по уровню зарплат муниципальные чиновники попали на 7 место в ЦФО.

Средняя зарплата работников организаций (без учета малого бизнеса) по области составила в 2017 году 32 150 рублей и выросла за год на 7,5%, сообщает Росстат.

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#чиновники #зарплата

Комментарии (2)

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.подайте самым нищим по ЦФО

2 минуты назад
терь понятно, как по региону средняя 32 150 р выходит.. У них 50 424р. средняя ))) У меня 11 261р. в 3 раза ниже средней (( А в общем всё ОК
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Консультант

3 минуты назад
50 424 руб???? Я консультант и з.п. 25 000 р. Даже с отпускными, компенсацией путевки и премиями средняя за год выйдет около 30-32 т.р. но не как не 50 т.руб. А з.п. у госслужащих региона не поднимали с 2009 года. Вранье эта статистика. Еще то вранье. Нет таких з.п. у госслужащих среднего звена. И даже если посчитать среднюю по палате с учетом начальников. Она будет меньше 50 т.р.
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