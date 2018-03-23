В Елец привезли мощи блаженной Матроны Московской

Ковчежец с частицей мощей выставлен в Вознесенском соборе

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el-eparhy.ru

В Вознесенский кафедральный собор города Ельца, по благословению Преосвященнейшего Максима, епископа Елецкого и Лебедянского, прибыл ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской.Святыню встречал правящий Архиерей, духовенство города и района. Перед ковчегом был отслужен торжественный молебен. Святыня будет находится в храме по 1 апреля включительно, сообщили в елецкой епархии.