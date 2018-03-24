Погода в Липецке

39 минут назад

В Липецкой области ночью местами похолодает до -15

1 428
#похолодание
3
В Липецкой области ночью местами похолодает до -15

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 марта в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой снег. 

Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью -5 -10 градусов, в низких местах возможно похолодание до -15, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. 

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза.

1 428
#похолодание
3

Комментарии (1)

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да

15 минут назад
бухие что ли опять такие цифры называть
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