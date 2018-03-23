Общество

45 минут назад

Липецкие дороги проверят на уязвимость

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#тендер #дороги #уязвимость
Липецкие дороги проверят на уязвимость

Эксперты оценят 16 мостов.

Областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» проводит тендер на поиск специалистов по выявлению уязвимости дорог региона. Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Липецкой области (под анализ попадают искусственные сооружения протяженностью более 100 метров) оценили в 830 730 рублей.

Задание для специалистов состоит в следующем. Им предстоит подробно обследовать 16 мостов, расположенных в регионе. Это мост через реку Воронеж на автодороге Доброе-Мичуринск , через реку Дон в Данкове, через реку Олым на автодороге Веселая-Красотыновка, мост через реку Сосна на автодороге Пятницкое — "Орел-Тамбов", мосты через реку Дон на автодороге Красное-Епанчино-ст. Рождество-Теплое, на автодороге Романово-Селище-Перехваль, мосты через реку Красивая Меча на автодороге Яблоново-Б.Верх-Лебедянь и Становое-Троекурово-Лебедянь, мост через реку Каменкана автодороге Ольшанец-Каменка-М-4, мосты через затон и реку Воронеж на автодороге «Обход Липецка», мосты через Олым на автодороге Тербуны-Набережное-Волово и Тербуны-Васильевка-М. Борки, мост через ж/д дорогу на автодороге Тербуны-Набережное-Волово, мост через реку Раново на автодороге Урусово-Троекурово и мост через реку Становая Ряса на автодороге Буховое-Чаплыгин. Основные цели проверки — выявить слабые звенья объектов в вопросе их уязвимости к постороннему вмешательству и определение рекомендаций по принятию мер в области обеспечения транспортной безопасности.

Вся работа должна быть выполнена в течение 60 дней. При успешном завершении электронного аукциона отчет об уязвимости дорог ляжет на стол заказчика к середине лета. Услуги экспертов оплатят из бюджета Липецкой области.
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#тендер #дороги #уязвимость

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