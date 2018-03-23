Общество

48 минут назад

Администрация города сообщила об изменении автобусных маршрутов на время ремонта Петровского моста

608
#Петровский мост
Администрация города сообщила об изменении автобусных маршрутов на время ремонта Петровского моста

Как сообщают в департаменте транспорта, в связи с проведением реконструкции Петровского моста в работу муниципальных маршрутов регулярных перевозок вносятся следующие корректировки:

с 23.03.2018

- организация работы части рейсов на автобусном маршруте № 8 «О» в утренние и вечерние часы «пиковой» нагрузки через Октябрьский мост;

с 26.03.2018

- организация работы трамвайного маршрута № 5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000» с увеличением выпуска на 1 ед. будние дни. В утренние и вечерние часы «пиковой» нагрузки продление пути следования до остановочного пункта «Центральный рынок». В выходные дни без изменений;

- организация работы трамваев по схеме № 5А «ул. Чехова – Стан 2000», ежедневно;

- организация работы трамвайного маршрута № 1 «Центральный Рынок – ДП №6» до ДП-6 только в утренние и вечерние часы «пиковой» нагрузки в будние дни. В межпиковое время маршрут работает по схеме №1к «Центральный рынок – ул. Чехова». В выходные без изменений;

- организация работы трамваев по схеме № 1А «ул. Чехова – ДП-6» в будние дни.

Подробную информацию о времени отправления транспортных средств муниципальных маршрутов от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15 или ознакомиться с расписанием на  официальном сайте департамента транспорта.

608
#Петровский мост

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сегодня вечером начинаются работы по перекрытию Петровского моста
#Петровский мост
Сегодня вечером начинаются работы по перекрытию Петровского моста

5 минут назад

Общество
Липецкие дороги проверят на уязвимость
#тендер #дороги #уязвимость
Липецкие дороги проверят на уязвимость

43 минуты назад

Общество
Липчанам предлагают выбрать концепцию городских парков
#опрос #парки
3
Липчанам предлагают выбрать концепцию городских парков

сегодня, 16:00

Общество
Победителем конкурса «Учитель года Липецкой области» стал Николай Щеглов
#учитель года
4
Победителем конкурса «Учитель года Липецкой области» стал Николай Щеглов

сегодня, 15:51

Общество
Победителем конкурса «Калина красная» стал осужденный из елецкой колонии
#"Калина красная" #конкурс
1
Победителем конкурса «Калина красная» стал осужденный из елецкой колонии

сегодня, 15:35

Общество
Администрация Липецка вернула 6 000 квадратных метров земли
#иск #аренда #суд. шлак
4
Администрация Липецка вернула 6 000 квадратных метров земли

сегодня, 15:22

Общество