Администрация города сообщила об изменении автобусных маршрутов на время ремонта Петровского моста

Как сообщают в департаменте транспорта, в связи с проведением реконструкции Петровского моста в работу муниципальных маршрутов регулярных перевозок вносятся следующие корректировки:

с 23.03.2018

- организация работы части рейсов на автобусном маршруте № 8 «О» в утренние и вечерние часы «пиковой» нагрузки через Октябрьский мост;

с 26.03.2018

- организация работы трамвайного маршрута № 5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000» с увеличением выпуска на 1 ед. будние дни. В утренние и вечерние часы «пиковой» нагрузки продление пути следования до остановочного пункта «Центральный рынок». В выходные дни без изменений;

- организация работы трамваев по схеме № 5А «ул. Чехова – Стан 2000», ежедневно;

- организация работы трамвайного маршрута № 1 «Центральный Рынок – ДП №6» до ДП-6 только в утренние и вечерние часы «пиковой» нагрузки в будние дни. В межпиковое время маршрут работает по схеме №1к «Центральный рынок – ул. Чехова». В выходные без изменений;

- организация работы трамваев по схеме № 1А «ул. Чехова – ДП-6» в будние дни.

Подробную информацию о времени отправления транспортных средств муниципальных маршрутов от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15 или ознакомиться с расписанием на официальном сайте департамента транспорта .