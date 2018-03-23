21-летний парень пришел в полицию и сознался в автокражах

В декабре 2017 года отделом дознания УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего уроженца Саратовской области, подозреваемого в автокражах.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 19 декабря 2017 года, из салонов двух автомобилей на улице Зои Космодемьянской парень украл магнитолы, колонки, динамик сабвуфера, и кейс с набором инструментов и т.д.Похищенное обвиняемый так и не продал. В совершенных преступлениях раскаялся и сам пришел в УМВД России по г. Липецку, где рассказал сотрудникам уголовного розыска о совершенных кражах.

Расследование уголовного дела в настоящее время окончено и направлено прокурору Левобережного района г. Липецка для утверждения обвинительного акта и направления в суд для рассмотрения по существу.