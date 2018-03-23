Происшествия

52 минуты назад

21-летний парень пришел в полицию и сознался в автокражах

5 537
#кража
21-летний парень пришел в полицию и сознался в автокражах

В декабре 2017 года отделом дознания УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего уроженца Саратовской области, подозреваемого в автокражах. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 19 декабря 2017 года, из салонов двух автомобилей на улице Зои Космодемьянской парень украл магнитолы, колонки, динамик сабвуфера, и кейс с набором инструментов и т.д.

Похищенное обвиняемый так и не продал. В совершенных преступлениях раскаялся и сам пришел в УМВД России по г. Липецку, где рассказал сотрудникам уголовного розыска о совершенных кражах.

Расследование уголовного дела в настоящее время окончено и направлено прокурору Левобережного района г. Липецка для утверждения обвинительного акта и направления в суд для рассмотрения по существу.


5 537
#кража

Комментарии (5)

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возможно

22 минуты назад
условкой*
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возможно

22 минуты назад
или просто решил закосить от армии с уловкой
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да харош

23 минуты назад
вы вырите? поймали менты какого нить безпризорника поработали над ним у него совесть и проснулась для статистики мвд
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обычно перед зимой

24 минуты назад
Грузятся чем попало.подозрительно,что ему пообещали?
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BLOOD_JO

38 минут назад
Мог просто вернуть хозяевам, возможно простили-бы и не стали заявлять.
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