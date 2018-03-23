52 минуты назад
21-летний парень пришел в полицию и сознался в автокражах
В декабре 2017 года отделом дознания УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего уроженца Саратовской области, подозреваемого в автокражах.
Похищенное обвиняемый так и не продал. В совершенных преступлениях раскаялся и сам пришел в УМВД России по г. Липецку, где рассказал сотрудникам уголовного розыска о совершенных кражах.
Расследование уголовного дела в настоящее время окончено и направлено прокурору Левобережного района г. Липецка для утверждения обвинительного акта и направления в суд для рассмотрения по существу.
возможно
возможно
да харош
обычно перед зимой
BLOOD_JO