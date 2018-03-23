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В выходные по-прежнему холодно

2 373
#похолодание
В выходные по-прежнему холодно

24 марта Липецкая область будет находиться в тылу циклона - местами пройдет небольшой снег. 25-26 марта регион окажется в области повышенного атмосферного давления: преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 4-7 градусов мороза, что на 3-6 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 марта в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью -8 -13 градусов, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. 

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов мороза. 

Самым теплым день 24 марта в Липецке был в 2014 году: +19, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1963 году — 22 градуса мороза.

2 373
#похолодание

Комментарии (2)

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777

24 минуты назад
На следующей неделе — встречаем весну в 3 декаде апреля температура перепрыгнет на летние рельсы днем за +20!
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Jancis Gajeski

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