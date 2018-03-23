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В Москве арестовали экс-главу УФАС Дагестана
Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего руководителя управления ФАС по Дагестану Кубасая Кубасаева, подозреваемого во взятке. Об этом заявила судья Евгения Николаева.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Кубасаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая ", — огласил решение судья Евгения Николаева.
Чиновнику грозит до 15 лет колонии. По данным следствия, в 2013-2015 годах он получил от главы государственного предприятия "Дирекция единого государственного заказчика – застройщика" Шамиля Кадиева деньгами, часами и ружьем взятки больше чем на 3 миллиона рублей, а в обмен не вмешивался в проводимые тем гостендеры.
Сам Кубасаев возражал против ареста: "Где часы? Где очная ставка с заявителем? У меня есть награды! Почему меня сразу не арестовали во время получения этих денег? Я считаю это (судебное заседание) тратой времени".
Уже в ходе судебного заседания Кубасаев заявил, что он больше не работает в ФАС. Уволен ли он в связи с уголовным делом или по какому-то другому поводу, не уточняется.