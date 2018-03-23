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В Москве арестовали экс-главу УФАС Дагестана

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#Арест #экс-глава Дагестана
В Москве арестовали экс-главу УФАС Дагестана

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего руководителя управления ФАС по Дагестану Кубасая Кубасаева, подозреваемого во взятке. Об этом заявила судья Евгения Николаева.

Басманный суд Москвы заключил под стражу очередного высокопоставленного чиновника из Дагестана: уже бывшего руководителя местного управления Федеральной антимонопольной службы Кубасая Кубасаева, обвиненного во взятках, - передает РИА-Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Кубасаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая ", — огласил решение судья Евгения Николаева.

Чиновнику грозит до 15 лет колонии. По данным следствия, в 2013-2015 годах он получил от главы государственного предприятия "Дирекция единого государственного заказчика – застройщика" Шамиля Кадиева деньгами, часами и ружьем взятки больше чем на 3 миллиона рублей, а в обмен не вмешивался в проводимые тем гостендеры.

Сам Кубасаев возражал против ареста: "Где часы? Где очная ставка с заявителем? У меня есть награды! Почему меня сразу не арестовали во время получения этих денег? Я считаю это (судебное заседание) тратой времени".

Уже в ходе судебного заседания Кубасаев заявил, что он больше не работает в ФАС. Уволен ли он в связи с уголовным делом или по какому-то другому поводу, не уточняется.


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#Арест #экс-глава Дагестана

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