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Во Франции мужчина захватил в заложники посетителей супермаркета
Мужчина убит.
Вооруженный преступник, захвативший в пятницу заложников в супермаркете на юге Франции в коммуне Треб, убит, сообщил мэр коммуны Эрик Менасси в эфире французского ТВ. По его словам, убиты два заложника, ранены 12 человек, - пишут "Ведомости".
Примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет.
Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем около 11.30 по местному времени захватил заложников в супермаркете, прокричав лозунги террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).
Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическое.
Ранее мужчина, захвативший в пятницу заложников в супермаркете на юге Франции, потребовал освобождения главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама, передает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.
"Мужчина, взявший заложников, требует освобождения Салаха Абдеслама. Он знаком французским спецслужбам", — передавал канал.
Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.
Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, ночью он вернулся в Брюссель. По данным следствия, в Париже на нем был надет пояс смертника, который был неисправен и не взорвался, - передает РИА-Новости.
Примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет.
Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем около 11.30 по местному времени захватил заложников в супермаркете, прокричав лозунги террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).
Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическое.
Ранее мужчина, захвативший в пятницу заложников в супермаркете на юге Франции, потребовал освобождения главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама, передает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.
"Мужчина, взявший заложников, требует освобождения Салаха Абдеслама. Он знаком французским спецслужбам", — передавал канал.
Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.
Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, ночью он вернулся в Брюссель. По данным следствия, в Париже на нем был надет пояс смертника, который был неисправен и не взорвался, - передает РИА-Новости.