В мире

сегодня, 16:18

Во Франции мужчина захватил в заложники посетителей супермаркета

139
#Франция #заложники #захват
Во Франции мужчина захватил в заложники посетителей супермаркета

Мужчина убит.

Вооруженный преступник, захвативший в пятницу заложников в супермаркете на юге Франции в коммуне Треб, убит, сообщил мэр коммуны Эрик Менасси в эфире французского ТВ. По его словам, убиты два заложника, ранены 12 человек, - пишут "Ведомости".

Примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет.

Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем около 11.30 по местному времени захватил заложников в супермаркете, прокричав лозунги террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическое.

Ранее мужчина, захвативший в пятницу заложников в супермаркете на юге Франции, потребовал освобождения главного фигуранта дела о терактах в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама, передает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.

"Мужчина, взявший заложников, требует освобождения Салаха Абдеслама. Он знаком французским спецслужбам", — передавал канал.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, ночью он вернулся в Брюссель. По данным следствия, в Париже на нем был надет пояс смертника, который был неисправен и не взорвался, - передает РИА-Новости.
139
#Франция #заложники #захват

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Савченко заявила об ужасных условиях в украинских СИЗО
#Савченко #Россия #Украина
Савченко заявила об ужасных условиях в украинских СИЗО

сегодня, 13:28

В мире
В Австралии более 150 дельфинов выбросились на берег
#Австралия #дельфины
В Австралии более 150 дельфинов выбросились на берег

сегодня, 12:07

В мире
ЕС отзывает посла из России из-за «дела Скрипаля»
#Дело Скрипаля #посол #ЕС
ЕС отзывает посла из России из-за «дела Скрипаля»

сегодня, 10:16

В мире
Американская подлодка замерзла в арктических льдах
#США #подлодка
2
Американская подлодка замерзла в арктических льдах

вчера, 12:29

В мире
Комитет Верховной рады поддержал арест Надежды Савченко‍
#Савченко #Украина #Рада
3
Комитет Верховной рады поддержал арест Надежды Савченко‍

вчера, 12:26

В мире
Британия намерена убедить европейские страны выслать российских дипломатов
#Британия #Европа #Россия
Британия намерена убедить европейские страны выслать российских дипломатов

вчера, 11:14

В мире