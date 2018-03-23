Общество

сегодня, 16:00

Липчанам предлагают выбрать концепцию городских парков

3 297
#опрос #парки
Липчанам предлагают выбрать концепцию городских парков

Объявлен опрос.

Городская администрация на электронном референдуме «Открытый Липецк» запустила сбор мнений о том, как нужно развивать парки регионального центра. Свое мнение могут высказать авторизованные на сервисе липчане.

В первую очередь авторов опроса интересует то, на что городской администрации строит обратить внимание при разработке концепции развития зон отдыха: на культурно-массовые работы, развитие семейного и детского отдыха, создание условий для занятий спортом, озеленение и благоустройство. Кроме того, мэрия спрашивает, поддерживают ли респонденты идею специализации липецких парков с уклоном на спорт или «тихий» отдых или оставить варианты разнопланового отдыха в любом парке.

Мэрию интересует, что липчанам кажется необходимы в парках: размещение беседок, создание арт-объектов, развитие точек питания, рост числа детских площадок, создание площадок для выгулу собак, реконструкция спортивной инфраструктуры, прокат инвентаря, размещение современных летних эстрад, новые аттракционы.

Липчанам также предлагают специализацию парков. Среди вариантов ответа центр интерактивного отдыха для всей семьи, парк исторической реконструкции в стиле XIX века, парк «тихого» отдыха, экспериментальная креативная площадка как база для реализации оригинальных проектов, центр патриотического воспитания, спортивный зал под открытым небом или концертная и фестивальная площадка.
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#опрос #парки

Комментарии (3)

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Я

36 минут назад
С народу идеи собирают, а денежки за проект чиновникам уйдут.
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Jancis Gajeski

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Знахарь

сегодня, 16:24
Пока Малько у руля,акция бесполезна.
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