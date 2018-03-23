Российские ученые заглянули внутрь редчайшего метеорита

Российские исследователи с помощью нейронной томографии изучили крупный фрагмент метеорита Сеймчан, который относится к классу палласитов –– самой редкой и красивой разновидности метеоритов.

Ученые из лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (ЛНФ ОИЯИ) получили ценную информацию о составе и пространственном распределении вещества в метеорите без разрушения самого объекта, пишут сегодня «Известия».

Фрагмент Сеймчана был найден в 1964 году. Он содержит все типы морфологии оливиновых зерен и крупные металлические участки. Благодаря нейронной томографии, которая в отличие от рентгена характеризуются более глубоким проникновением внутрь изучаемого объекта, исследователи смогли построить контрастную трехмерную картину компонентов метеорита.

Также были выявлены распределение никеля в металлической матрице, протяженность металлических «вен» и многое другое.

Полученные сведения дадут специалистам новые знания о происхождении Вселенной и этапах формирования небесных тел.