Победителем конкурса «Учитель года Липецкой области» стал Николай Щеглов

Сегодня в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского завершился финал областного публичного конкурса «Учитель года Липецкой области» в 2018 году. По результатам конкурса абсолютным победителем Николай Щеглов, учитель музыки МБОУ «Лицей с. Хлевное» Хлевенского района, который представит Липецкую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

Как сообщает управление образования и науки Липецкой области, Николай Щеглов окончил Елецкий государственный университет в 2013 году, с квалификацией учитель музыки и культурологии по специальности «Музыкальное образование» с дополнительной специальностью «Культурология». Стаж Николая Щеглова пять лет.

«Мои сегодняшние педагогические взгляды держатся на трех китах: «Любовь к детям», «Любовь к музыке», «Вера в себя», – отмечает Николай Щеглов, абсолютный победитель конкурса «Учитель года Липецкой области», учитель музыки МБОУ «Лицей с. Хлевное» Хлевенского района.

Педагогическое кредо победителя: «Жизнь слишком коротка, чтобы писать её на черновик!» Миссией победитель конкурса Николай Щеглов считает повышение престижа профессии учителя, распространение передового педагогического опыта, а также закрепление и передача собственного педагогического опыта. А девизом Николая Сергеевича считает: «Учитель без любви к ребенку – все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета».

Фото: deptno.lipetsk.ru

На втором этапе финала областного публичного конкурса учителя провели мастер-класс для студентов, педагогов, представителей общественности, чтобы продемонстрировать значимость преподаваемого предмета для формирования мировоззрения учащегося и круглый стол «образовательных политиков».Напомним, двадцать педагогов – победителей муниципальных этапов конкурса поделились своим профессиональным опытом и продемонстрировали надпредметные компетентности и умение формировать целостную картину мира на уроке по предмету в соответствии с учебной программой, а также авторскую и гражданскую позицию по актуальным проблемам образования и определили эффективный способ их решения.Конкурс «Учитель года» нацелен на поддержку и поощрение талантливых педагогов, повышение профессионального и социального статуса учителя, роста престижа учительской профессии и имеет богатые традиции.На первый этап финала было заявлено по одному учителю технологии, музыки, географии, а также по два учителя физической культуры, истории и обществознания, физики, математики, четыре учителя начальных классов и пять учителе иностранных языков.По результатам I этапа объявлены пять лауреатов конкурса: Чернышова Ирина Юрьевна - учитель английского языка МБОУ «Лицей № 1» посёлка Добринка Добринского муниципального района; Конюшенко Галина Николаевна - учитель английского языка МБОУ СОШ № 1 города Задонска Задонского муниципального района; Щеглов Николай Сергеевич - учитель музыки МБОУ «Лицей с. Хлевное» Хлевенского муниципального района; Майборода Александр Анатольевич - учитель физики МБОУ «Средняя школа № 23 города Ельца»; Чернышева Виктория Александровна - учитель географии МБОУ гимназии № 12 города Липецка.Лауреату конкурса, абсолютному победителю, занявшему первое место в рейтинговой таблице, будет присуждено звание «Учитель года Липецкой области», вручён диплом и областная премия в размере 250 тысяч рублей. Победитель Конкурса, получивший звание «Учитель года Липецкой области», направляется на Всероссийский конкурс «Учитель года России».Лауреатам конкурса, победителям, занявшим места со второго по пятое, вручается диплом «Лауреат областной премии «Учитель года» и областная премия в размере 50 тысяч рублей каждая.