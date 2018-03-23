За попытку подкупить полицейского житель области получил четыре месяца условно

Приговором мирового судьи Лебедянского судебного района местный житель признан виновным в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый, не имея водительских прав, управлял автомобилем «ВАЗ-21043».

Будучи задержанным инспектором дорожно-патрульнои службы ОГИБДД М МОВД России «Лебедянский» и желая избежать административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, предложил полицейскому взятку в размере 400 рублей, демонстративно положив их в перчаточный ящик патрульного автомобиля.

Инспектор ГИБДД от незаконного вознаграждения отказался, а в отношении взяткодателя было возбуждено уголвоное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.291.2 УК РФ ( покушение на мелкое взяточничество).

По результатам рассмотрения уголовного дела виновный привлечен к уголовной ответственности в виде 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.