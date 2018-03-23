Администрация Липецка вернула 6 000 квадратных метров земли

Арендатор использовал площадь не по назначению.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску администрации регионального центре к арендатору муниципального имущества. Мэрия потребовала суд расторгнуть договор из-за самоуправства арендатора.



Как указано в материалах суда, администрация сдала в аренду 6 000 квадратных метров земли на улице Тимирязева. Договор между мэрией и частной организацией был заключен в апреле 2014 года. В документе было прописано, что арендатор может использовать площадь под склад. Там хранили продукты шлакопереработки. Этот момент и стал основанием для расторжения договора, так как в контракте хранения шлака обозначено не было. Кроме того, к предприятию-арендатору имеют претензии и экологи. Специалисты установили, что там вели незаконную переработку шлака.



Суд удовлетворил иск администрации Липецка. Договор расторгнут, компанию обязали в течение месяца покинуть участок и привести его в прежний вид, пригодный для использования по назначению — открытый склад.