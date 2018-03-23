Общество

55 минут назад

Кастинг ведущих на «Липецкие зори» проведут после школьного карантина

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#карантин #кастинг #выпускной #Липецкие зори
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Кастинг ведущих на «Липецкие зори» проведут после школьного карантина

Отбор звезд выпускного отложили грипп и ОРВИ.

Отбор ведущих на общегородской выпускной вечер «Липецкие зори — 2018» стартует по завершению школьного карантина, сообщают организаторы кастинга. Школы Липецка приостановили свою работу до 2 апреля из-за осложнения эпидемиологической обстановки по ОРВИ и гриппу.

Участниками отбора ведущих на «Липецкие зори» могут стать все желающие в возрасте от 16 до 21 года. Им нужно отправить заявку в произвольной форме на электронный адрес vipusknoy2018@list.ru до 1 апреля и прочитать на кастинге предложенный им художественный текст с листа.

Это будет первый этап участия — прослушивание «вслепую». Наставники имеют возможность только слышать участников и выбирают тех, кто их заинтересовал тембром голоса, дикцией, выразительностью, актерским мастерством, культурой речи. Эксперты отбора имеют право провести собеседование с участниками.

Вторым этапом конкурса выступает «Работа с наставниками». В течение двух недель наставники проводят творческие встречи и мастер-классы с конкурсантами. По окончании второго этапа каждый наставник определяет финалистов, не более 3 человек из каждой группы. Они проходят в финал и принимают участие в творческих лабораториях, мастер-классах, теле- и радиоэфирах, посещают занятия с приглашенными работниками театров, радиостанций, телекомпаний, представителями культурной и образовательной сфер города и области. По итогам всех этапов определяется состав ведущих городского праздника выпускников «Липецкие зори». Их может быть не более пяти человек.

Конкурс ведущих городского праздника выпускников «Липецкие зори» проводит департамент образования администрации города Липецка совместно с ЦРТ «Левобережный». Его цель - совершенствования исполнительского мастерства и выявления талантливых старшеклассников среди выпускников общеобразовательных учреждений Липецка. Первый такой отбор был проведён в 2015 году.
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#карантин #кастинг #выпускной #Липецкие зори
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Комментарии (1)

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у вас тоже дрищ после разливного пива

39 минут назад
Сколько платят? .За две полторашки пива ,от которого не будет дрища по утру, я готов устроить шоу невиданное в здешних краях. условия: 1,5 литра сразу , 1,5 литра после фиерии ( в качестве бонуса за потрясающий вечер хотелось бы получить два тайменя)
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