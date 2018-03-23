Общество

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Липецк присоединится к всемирной акции «Час Земли»

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#экология
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Липецк присоединится к всемирной акции «Час Земли»

В ближайшую субботу 24 марта, с 20:30 до 21:30 на улицах Липецка будет снижено освещение, не связанное с жизнеобеспечением города. 

В крупных заведениях общественного питания в течение часа также приглушат свет. Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, города примет участие в акции «Час Земли». Её по инициативе Всемирного фонда дикой природы проводят с 2007 года. Это самая массовая акция, объединяющая свыше 2 млрд. человек, более 170 стран и около 7 тыс. городов по всему миру.

Главная цель акции  – привлечь внимание к проблеме изменения климата. Инициаторы мероприятия призывают экономно расходовать электроэнергию, тепло, бережно относиться к воде, сделать выбор в пользу вторичной переработки бумаги и других материалов, тем самым уменьшив негативное влияние на окружающую среду.

Впервые Липецк проявил солидарность с мировым сообществом в 2009 году. Отдел охраны окружающей среды администрации города призывает жителей продемонстрировать социальную ответственность и приглушить или погасить свет в квартирах, офисах, отключить энергоемкие бытовые приборы 24 марта с 20:30 до 21:30. Соответствующие поручения будут даны муниципальным предприятиям и учреждениям. По оценкам специалистов, таким образом, всего за 60 минут удается сберечь порядка 600 кВт электроэнергии. Для примера: этот объем ресурса расходуется в течение трёх месяцев в квартире, оснащенной современной бытовой техникой.

451
#экология
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