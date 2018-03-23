Общество

сегодня, 14:36

Магазин не контролировал качество продуктов

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#торговля #Роспотребнадзор

Производственный контроль и лабораторные исследования никто не проводил.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, при проведении плановой проверки в магазине «Продукты» выявлено нарушение санитарно-эпидемиологические требований к организациям торговли: не осуществляется производственный контроль за качеством пищевых продуктов, не предъявлены протоколы лабораторных исследований реализуемой продукции в рамках производственного контроля за 2017 год. Осуществление производственного контроля позволяет избежать реализации некачественной продукции.

Всё это является нарушением «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» и Санитарных правил «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

За совершение данного правонарушения предусмотрена административная ответственность по статье 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дела индивидуальному предпринимателю назначено административное наказание и выдано предписание об устранении выявленного правонарушения.
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#торговля #Роспотребнадзор

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