Магазин не контролировал качество продуктов

Производственный контроль и лабораторные исследования никто не проводил.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, при проведении плановой проверки в магазине «Продукты» выявлено нарушение санитарно-эпидемиологические требований к организациям торговли: не осуществляется производственный контроль за качеством пищевых продуктов, не предъявлены протоколы лабораторных исследований реализуемой продукции в рамках производственного контроля за 2017 год. Осуществление производственного контроля позволяет избежать реализации некачественной продукции.



Всё это является нарушением «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» и Санитарных правил «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».



За совершение данного правонарушения предусмотрена административная ответственность по статье 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дела индивидуальному предпринимателю назначено административное наказание и выдано предписание об устранении выявленного правонарушения.