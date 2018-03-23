27 минут назад
В Липецке состоится автопробег в поддержку особенных детей
С идеей проведения в Липецке автопробега, посвящённого Всемирному дню информирования о проблемах аутизма, в администрацию областного центра обратились члены областной общественной организации «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке». Заместитель главы города Евгений Павлов инициативу поддержал. Мероприятие пройдёт 1 апреля.
Лидеры движения приглашают всех неравнодушных присоединиться к акции.
- Для нас очень важно, чтобы в пробеге участвовало как можно больше липчан. Это позволит нам сплотиться с другими родителями, столкнувшимися с этой бедой, а жителям города – понять, что нельзя отторгать детей с расстройством аутистического спектра. Задача современного толерантного общества – научиться жить в гармонии всем людям, - отметила член общественной организации Анастасия Князева.
В пробеге могут принять участие не только автомобилисты, но и те, у кого нет своего транспорта. Организаторы заверяют: в машинах будут свободные места.
сёрфер
фу
!?
Дед
Наташа