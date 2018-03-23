В Липецке состоится автопробег в поддержку особенных детей

С идеей проведения в Липецке автопробега, посвящённого Всемирному дню информирования о проблемах аутизма, в администрацию областного центра обратились члены областной общественной организации «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке». Заместитель главы города Евгений Павлов инициативу поддержал. Мероприятие пройдёт 1 апреля.

Как сообщает администрация Липецка, около полудня участники акции соберутся на стоянке гипермаркета «Ашан». Откуда в 12.00 отправятся по маршруту: развязка улицы Катукова и проспекта Победы – автовокзал – Кольцевая – улица Механизаторов – улица 50-летия НЛМК – Набережная. На конечном пункте обсудят проблемы детей с этим заболеванием и их родителей, - площадку для выступлений с аудиоаппаратурой предоставит администрация Липецка. В завершение мероприятия члены пробега выпустят в небо синие воздушные шары.

Лидеры движения приглашают всех неравнодушных присоединиться к акции.

- Для нас очень важно, чтобы в пробеге участвовало как можно больше липчан. Это позволит нам сплотиться с другими родителями, столкнувшимися с этой бедой, а жителям города – понять, что нельзя отторгать детей с расстройством аутистического спектра. Задача современного толерантного общества – научиться жить в гармонии всем людям, - отметила член общественной организации Анастасия Князева.

В пробеге могут принять участие не только автомобилисты, но и те, у кого нет своего транспорта. Организаторы заверяют: в машинах будут свободные места.